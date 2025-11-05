50.000 millones de pesos evaporados: Cotorra no vio recursos de escándalo UNGRD

Montería

La Alcaldía de Cotorra, en cabeza de María Eugenia López Díaz, ratificó que los recursos por 50.000 millones de pesos asignados a su municipio a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) nunca llegaron ni se ejecutaron.

Así lo dieron a conocer en medio de un nuevo capítulo del escándalo de corrupción de la UNGRD, revelado recientemente por la Revista Semana y basado en los testimonios de la exasesora María Alejandra Benavides.

Uno de sus asesores confirmó a Caracol Radio que a Cotorra nunca llegaron los 50.000 millones prometidos.

Según el informe periodístico, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla habría coordinado la entrega de “cupos indicativos” (asignaciones presupuestales disfrazadas de contratos) a congresistas a cambio de votos en la Comisión de Crédito Público. Para el caso de Córdoba, resultaron salpicados los congresistas Wadith Manzur y Liliana Bitar.

En total, se habrían distribuido 92.000 millones de pesos en tres municipios: Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca). El caso de Cotorra involucraba un contrato por 50.000 millones de pesos, con Harry Bejarano Arroyo señalado como contacto local.

Las declaraciones de María Alejandra Benavides coinciden con lo ventilado de los chats de Sneyder Pinilla, donde se refiere a un contrato millonario para este municipio. En su momento, la alcaldesa López Díaz aclaró los detalles del proyecto frustrado:

“El proyecto inicial era por 25.000 millones de pesos para la limpieza de un canal que mitiga inundaciones. Ese fue retirado el mismo día por el exalcalde Guillermo Llorente, quien presentó uno nuevo por 46.000 millones de pesos con el mismo objetivo. Pero ninguno de los dos se ejecutó, ni un solo peso llegó al municipio”, afirmó.

Cotorra sí necesita la obra

A pesar de la no materialización de los recursos, la mandataria local reconoció la urgente necesidad de la obra: “Sería muy útil para la comunidad. Seguimos sufriendo inundaciones cada temporada de lluvias. Ese canal es clave para proteger a cientos de familias”.

El estallido del escándalo de los carrotanques en La Guajira habría sido el detonante para que los contratos de los tres municipios quedaran en el limbo, según las revelaciones de Benavides.

Hasta el momento, no hay evidencia de que los recursos hayan sido girados o licitados en Cotorra. La Alcaldía de Cotorra, bajo la administración de López Díaz (en el cargo desde 2023), no ha sido notificada formalmente de investigaciones en su contra por este caso, pero la mandataria siempre ha asegurado que toda la gestión municipal está abierta a auditorías.

“Nosotros no manejamos esos recursos ni tuvimos injerencia en su asignación. Lo que sí sabemos es que la comunidad sigue esperando soluciones reales para las inundaciones”, concluyó la alcaldesa en una entrevista para Caracol Radio en julio de 2024.

El caso sigue bajo investigación. La justicia sigue a exfuncionarios de la UNGRD y congresistas involucrados en el esquema de “cupos indicativos”.