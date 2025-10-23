Cae alias “Chirri”, presunto secuestrador del empresario Salim Haddad y de Juan Camilo Borja

Montería

Un duro golpe a la delincuencia organizada fue asestado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, al lograr la captura de Leider Manuel Arteaga Pérez, alias “Chirri”, señalado de ser un activo integrante de la estructura criminal conocida como “Los Caza Fincas”.

Este individuo es sindicado de los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado, crímenes que sembraron el pánico entre propietarios de fincas en el área metropolitana de Montería.

La detención de alias “Chirri” se llevó a cabo en el barrio Edmundo López de Montería, como resultado de un operativo coordinado entre el Gaula y el Modelo de Servicio Orientado a las Personas y Territorios.

Implicado en secuestros a ganaderos

Según las investigaciones, entre los años 2021 y 2022, el grupo delincuencial al que pertenecía “Chirri” se dedicó al hurto de fincas y, en medio de estos asaltos, secuestraba a sus víctimas por periodos de horas hasta lograr la obtención de dinero y elementos de valor. Su accionar afectó gravemente corregimientos como El Sabanal, Aguas Negras, Garzones, en Montería, y la zona rural de Chinú.

De manera específica, las autoridades lograron establecer la participación de alias “Chirri” en el secuestro extorsivo del reconocido ganadero y empresario Salim Haddad García, ocurrido el 1 de octubre de 2022, posterior a un hurto en su propiedad. Además, estaría implicado en el secuestro del señor Juan Camilo Borja, registrado ese mismo año.

Estructura criminal con alcance regional

La organización criminal de “Los Caza Fincas”, de la cual Arteaga Pérez hacía parte activa, está vinculada en más de veinte procesos investigativos por delitos de hurto, secuestro y homicidio en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y el Magdalena Medio. Dicha estructura operaba bajo el mando de alias “Ternera”, cabecilla que fue capturado en el año 2023.

Tras ser presentado ante la autoridad judicial competente, Leider Manuel Arteaga Pérez, alias “Chirri”, fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario, donde deberá responder por los graves delitos que se le imputan.

Con esta importante acción, la Policía Metropolitana de Montería reafirma su compromiso con la seguridad y la justicia, logrando debilitar la capacidad delictiva de la estructura criminal “Los Caza Fincas” en la región y brindando un parte de tranquilidad al sector rural afectado.