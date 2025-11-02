Tragedia en rodada Halloween en Sucre: tres muertos y siete heridos tras choque frontal

Sincelejo

Una noche de celebración se tornó trágica en el departamento de Sucre. Durante la noche del pasado viernes 31 de octubre, en el marco de las festividades de Halloween, un accidente de tránsito en la vía Guaranda-Majagual cobró la vida de tres personas y dejó al menos siete heridos.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como Boca El Canal, en medio de una actividad conocida como “rodada de Halloween”. Las víctimas fatales fueron identificadas como Ever Ríos Fuentes, de 57 años; Andrés Antonio César Soraca; y un menor de 17 años.

Las autoridades, incluyendo personal de Medicina Legal, se desplazaron al lugar para el levantamiento de los cadáveres y el inicio de las investigaciones.

Pese a que los alcaldes de los municipios de la subregión San Jorge y Mojana –San Marcos, Guaranda y Majagual– habían prohibido este tipo de caravanas mediante decretos, la población salió “arbitrariamente” a realizar los recorridos.

Imprudencia y alta velocidad

De acuerdo con información preliminar, los motociclistas “iban a muy alta velocidad” cuando apareció una camioneta que se encontró de frente con la movilización. Según los reportes, el conductor del vehículo no tenía conocimiento de la realización de dicha actividad en la región, lo que resultó en el atropellamiento de varios participantes.

Testigos del hecho señalaron que una de las víctimas mortales era un hombre que se movilizaba de regreso a su casa y se desempeñaba como vendedor, mientras que otro de los fallecidos era un joven participante de la caravana.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial definitivo sobre las víctimas fatales ni sobre el estado de los heridos, quienes permanecen en condición de gravedad. Las investigaciones continúan para establecer con precisión las causas del accidente.