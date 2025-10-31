🔴 EN VIVO Halloween 2025 de ‘La Luciérnaga’: siga el especial de disfraces y bromas

Como es tradición anual para celebrar la Noche de Brujas, el programa radial ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio lanzó su especial de Halloween, una emisión en vivo que combina el sello característico de humor con elementos de terror, cautivando a su audiencia.

Este evento especial, que se transmitirá en breve, busca llevar la celebración de Halloween a un formato interactivo y temático. La programación del especial incluye una mezcla de contenidos informativos, noticias tratadas con el toque humorístico del programa, y segmentos dedicados al terror. La temática general gira en torno a brujas y disfraces, acorde a la celebración.

Los participantes del programa se han sumado a la temática, vistiendo sus mejores o más creativos disfraces. Un detalle notable de esta edición es la caracterización de su director, Gabriel De Las Casas quien se ha presentado con un disfraz de perro, añadiendo una capa adicional de humor a la emisión.

No se pierda este viernes 31 de octubre, como todos los años, el especial de Halloween de la luciérnaga, ¿de qué creen que se disfrazarán todos los panelistas del programa? Los leemos en los comentarios pic.twitter.com/2BPE2ReRxY — La Luciérnaga (@LaLuciernaga) October 30, 2025

Minuto a minuto Halloween 2025 de ‘La Luciérnaga’

Para aquellos interesados en sumarse a la transmisión en vivo y disfrutar de esta tradición, el especial puede seguirse a través de los canales oficiales de Caracol Radio, Red + Noticias y Canal 1. El contenido también está disponible en las diferentes redes sociales de ‘La Luciérnaga’.

Siga aquí los mejores momentos del especial Halloween 2025 de ‘La Luciérnaga’: