🔴 EN VIVO Halloween 2025 de ‘La Luciérnaga’: siga el especial de disfraces y bromas
El equipo de ‘La Luciérnaga’ se disfraza en su tradicional programa de noche de las brujas este 31 de octubre
Como es tradición anual para celebrar la Noche de Brujas, el programa radial ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio lanzó su especial de Halloween, una emisión en vivo que combina el sello característico de humor con elementos de terror, cautivando a su audiencia.
Este evento especial, que se transmitirá en breve, busca llevar la celebración de Halloween a un formato interactivo y temático. La programación del especial incluye una mezcla de contenidos informativos, noticias tratadas con el toque humorístico del programa, y segmentos dedicados al terror. La temática general gira en torno a brujas y disfraces, acorde a la celebración.
Los participantes del programa se han sumado a la temática, vistiendo sus mejores o más creativos disfraces. Un detalle notable de esta edición es la caracterización de su director, Gabriel De Las Casas quien se ha presentado con un disfraz de perro, añadiendo una capa adicional de humor a la emisión.
Minuto a minuto Halloween 2025 de ‘La Luciérnaga’
Para aquellos interesados en sumarse a la transmisión en vivo y disfrutar de esta tradición, el especial puede seguirse a través de los canales oficiales de Caracol Radio, Red + Noticias y Canal 1. El contenido también está disponible en las diferentes redes sociales de ‘La Luciérnaga’.
Siga aquí los mejores momentos del especial Halloween 2025 de ‘La Luciérnaga’:
- 3:00 p.m. | La Luciérnaga ya está en modo Halloween No se pierda nuestro especial de brujas de 4 a 7 p.m. por el canal de YT, Red + Noticias y Canal 1.