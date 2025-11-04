Yo no tengo dueño, vine a recuperar Colombia de la ruina económica de Petro: Abelardo de la Espriella

El precandidato Abelardo de la Espriella, habló en 6AM de diferentes temas, entre ellos el evento que realizó en el Movistar Arena, la Constituyente, el gobierno de Gustavo Petro, entre otros.

Evento en el Movistar Arena:

Miles de personas se reunieron en el Movistar Arena este fin de semana para asistir a “La gran convención nacional de defensores de la patria”, liderada por el abogado, empresario y precandidato presidencial, ante este hecho, De la Espriella indicó qué: “lamentablemente, se nos quedaron 3.000 personas por fuera, y fue un evento maravilloso porque se trazaron las líneas de lo que será esta batalla democrática que nos llevará a recuperar la seguridad, la libertad y el progreso para nuestra patria”.

Contenido religioso:

El precandidato comentó que: “tuve un proceso de conversión hace cinco años y la fe ha sido determinante para mí en este último tramo, y creo que lo que me tiene aquí es un designio divino, porque de otra manera no se explica cómo un hombre sin estructura política, sin haber ocupado cargos públicos, y con sicarios morales difamándome día y noche, esté de primero en todos los sondeos”, indicó.

Seriedad en la campaña:

El candidato aseguró que esta es una campaña completamente diferente y disruptiva, agregó que él es un empresario del ron, vino, de la ropa, y todos esos productos están ayudando a financiar su campaña, se preguntó eso por qué tiene que molestar a la gente: “Yo creo que lo que tendría que molestar aquí es que haya candidatos que están financiados por grupos económicos que tienen intereses particulares”.

Agregó que lo que no le perdona la casta de la vieja política es que él no tiene dueños y que no se deja manosear, “Yo vine aquí fue a resolverle los problemas a la gente, yo vine aquí fue a recuperar la seguridad, a recuperar el sistema de salud, a recuperar a Colombia de esta ruina económica en la que la deja Petro”.

Proceso de paz:

“La experiencia ha demostrado que nada que se negocie con los bandidos sale bien. Hay que imponer la paz romana que es la que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Ya no hay que negociar con nadie, eso ha salido mal”.

Agregó que en su movimiento la unidad debe ser con el pueblo colombiano, un acuerdo nacional donde cabe todo el mundo menos Gustavo Petro y sus cómplices.

Asamblea Nacional Constituyente:

El precandidato afirmó que no está de acuerdo con una constituyente, es una propuesta que no es viable y solo es una forma del mandatario de aplazar las elecciones: “Petro es un subversivo, él no ha dejado de ser guerrillero”.