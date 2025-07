No vine a arrodillarme, venceré a los enemigos de Colombia en sus días más oscuros: De la Espriella

En desarrollo...

“Un hombre no puede escapar de su destino, creo que tengo el deber moral de poner el pecho por mi país en sus horas más oscuras, hay muchos colombianos que ven en mí una esperanza y no puedo ser inferior a ese sentimiento, eso me ha hecho volver de mi idílica vida de Italia, vine a hacer patria, no vine a arrodillarme ante los enemigos de la patria, vine a derrotarlos, esa es la intención”.

“No creo que sea un sacrificio, es un deber moral, y si lo que tienen para señalarme es mi actividad profesional entonces no tienen nada, el ejercicio del derecho es una actividad liberal que está amparada por la constitución y la Ley, sería como culpar a un periodista por las entrevistas que ha hecho. No tengo ninguna acusación en mi contra, lo que significa que acaté y respete la ley conforme a derecho por más de 22 años como abogado litigante, si esos son los argumentos, son pobres”.

“Me siento orgulloso de ser exitoso, de ser el abogado que más facturaba y de llevar a mis firmas a ser una de las más importantes del país y del continente, en el fondo, lo que me tiene defendiendo a Colombia es mi sentido de la justicia, este Gobierno vulnera principios constitucionales para llevarnos a la debacle absoluta con un régimen totalitario, estoy poniendo el pecho por mi país”.

“Yo soy como soy y lo que ven es lo que hay, no hago cosas para que a la gente les guste, las hago porque las siento y le pongo corazón, como todo humano soy imperfecto y cuando no tengo la razón lo he reconocido. Aspirar a la presidencia demanda mucho cuidado a la hora de decir algo y la forma en hacerlo, hay que defender la democracia con valentía y prudencia, hoy no habla el abogado, habla el candidato, estoy trabajando para ofrecer mi mejor versión”.

“Para nadie es un secreto mi cercanía y admiración con el ‘gran colombiano’, el presidente Álvaro Uribe Vélez, para mí es un referente en todo, es la persona de la que más he aprendido en toda la vida con su humildad, una decisión como esta la consulté con él, no podía hacerlo con nadie más, en algún momento él me lo sugirió, mi participación enriquece la democracia, debemos estar todos los patriotas, sin importar nada más, la única condición inevitable es que no pueden entrar ni Petro ni sus cómplices, están destruyendo el país, no vine a conciliar con ellos, he venido a derrotar a los enemigos de la república”.