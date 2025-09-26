Política

UNP desmiente a Abelardo de la Espriella: Su esquema de seguridad no se ha reducido, exigimos honestidad

La Unidad Nacional de Protección respondió a la denuncia del precandidato por falta de medidas de seguridad .

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Fotos: (Colprensa-Campaña De La Espriella) / (Cortesía: Presidencia)

No paran los desencuentros entre precandidatos y las medidas de protección, tras los recientes hechos de violencia que marcan al país y las alertas que generó el crimen de Miguel Uribe.

Uno de ellos es Abelardo de la Espriella, quien denunció una reducción considerable en su esquema de seguridad, a pesar de que supuestamente le habrían puesto precio a su cabeza.

Tanto así, que radicó una tutela para advertir sobre una “inminente violación” a los derechos fundamentales, entre ellos, la vida, la integridad y la seguridad personal y familiar.

Pero la Unidad Nacional de Protección salió adelante y desmintió que le hayan reducido su esquema de seguridad, y mucho menos que el presidente Gustavo Petro haya impartido instrucciones para debilitarlo.

“Respetamos la contienda electoral, pero exigimos responsabilidad y honestidad en el debate público”. La democracia se fortalece con argumentos veraces y no con señalamientos infundados“, puntualizaron.

