UNP desmiente a Abelardo de la Espriella: Su esquema de seguridad no se ha reducido, exigimos honestidad

No paran los desencuentros entre precandidatos y las medidas de protección, tras los recientes hechos de violencia que marcan al país y las alertas que generó el crimen de Miguel Uribe.

Uno de ellos es Abelardo de la Espriella, quien denunció una reducción considerable en su esquema de seguridad, a pesar de que supuestamente le habrían puesto precio a su cabeza.

Tanto así, que radicó una tutela para advertir sobre una “inminente violación” a los derechos fundamentales, entre ellos, la vida, la integridad y la seguridad personal y familiar.

Pero la Unidad Nacional de Protección salió adelante y desmintió que le hayan reducido su esquema de seguridad, y mucho menos que el presidente Gustavo Petro haya impartido instrucciones para debilitarlo.

“Respetamos la contienda electoral, pero exigimos responsabilidad y honestidad en el debate público”. La democracia se fortalece con argumentos veraces y no con señalamientos infundados“, puntualizaron.