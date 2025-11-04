“Hoy partimos en dos la historia política de Colombia”: Abelardo tras convención de su movimiento

Colombia

Este domingo el precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella, llevó a cabo la Convención Nacional de su movimiento político, Defensores de la Patria.

El encuentro se llevó a cabo en el Movistar Arena en Bogotá y contó con la participación de otras personalidades como Enrique Gómez, su jefe de debate, la representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina María Garrido, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, el abogado Iván Cancino, a exsenadora Viviane Morales, entre otros.

Desde allí y ante más de 15 mil asistentes, Abelardo de la Espriella agradeció a quienes lo han respaldado y también lo han apoyado en el proceso de recolección de firmas, con el que busca validar su candidatura presidencial para 2026.

“Gracias por apoyar esta causa, por ser de aquellos que estamos del lado correcto de la historia gracias por salir a las calles, por ir a buscar de manera voluntaria las firmas que necesitamos para consolidar este sueño, ustedes lo están haciendo posible”.

La defensa de la justicia y el llamado a la unión:

También aseguró que hará justicia siguiendo lo que indica la Constitución Política del 91 y afirmó que busca “derrotar” a quienes señala han hecho lo contrario.

“Vine a enfrentarlos, a derrotarlos y a llevar hasta las últimas consecuencias jurídicas sus innumerables crímenes. No confundiré el olvido con la justicia. El olvido es impunidad y la impunidad es uno de nuestros peores males. Yo haré justicia y lo haré con la espada de la ley y el escudo de la constitución”.

Abelardo invitó a sus seguidores a “defender la libertad, la justicia y el futuro del país” y destacó la necesidad de unirse con otros sectores para trabajar por la defensa del país, los campesinos, los niños y los empresarios. Aseguró que esta invitación se extiende a “quienes aman esta patria y no a aquellos que han pactado el caos”.