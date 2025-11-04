Semana decisiva en el juicio contra Nicolás Petro: no asistirá presencialmente

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, enfrenta una semana decisiva en el proceso judicial que se adelanta en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El exdiputado del Atlántico informó que no podrá asistir de manera presencial a la audiencia programada para este 4 y 5 de noviembre en los juzgados de Barranquilla.

El primer argumento que presentará su defensa será la imposibilidad de comprar tiquetes aéreos, consecuencia directa de su reciente inclusión en la lista Clinton, lo que ha bloqueado sus transacciones financieras más básicas.

Argumenta riesgo de seguridad

Además, el procesado expondrá un segundo motivo: razones de seguridad personal. Esto, luego de que fuera capturado Jorge Luis Santiago Charris, exescolta de la fiscal del caso, Lucy Laborde, por presuntos vínculos con el Clan del Golfo.

Según el abogado defensor, Alejandro Carranza, estos hechos generan un ambiente de riesgo que hace inviable el traslado de su cliente a Barranquilla.

Posible audiencia virtual

El juez deberá determinar si permite que Nicolás Petro comparezca de forma virtual durante las audiencias. Carranza, quien sí estaría presente en la sala del juzgado, insistirá además en que se revisen los beneficios concedidos a Day Vásquez, exesposa del procesado y testigo clave en el caso.

“Aquí ese incumplimiento que hay por parte de la Fiscalía y por parte de la Daysuris del Carmen en el principio de oportunidad, escondiendo los bienes, faltando a sus deberes, es algo que me permite afirmar que la justicia se respeta y que el principio de oportunidad debe, sí o sí, debe ser revocado”, dijo Carranza.

Etapa clave del proceso

Esta semana el proceso entra en una fase crucial, pues el juez definirá qué pruebas serán admitidas y cuáles excluidas en el juicio oral. De ello dependerá el rumbo del caso que involucra al hijo del presidente y que ha captado la atención nacional desde mediados de 2023.