Gobierno impulsa planta de regasificación en La Guajira para abastecimiento de gas durante 2027

El Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de la ministra (e) Karen Schutt, realizó una visita técnica al proyecto de regasificación en Ballenas, La Guajira, una iniciativa que permitirá incorporar cerca de 300 millones de pies cúbicos diarios de gas natural al sistema nacional a partir del primer trimestre de 2027, utilizando infraestructura existente y reduciendo tiempos de ejecución.

“Este proyecto es una respuesta concreta y temprana a las necesidades de abastecimiento de gas del país. Garantizar energía para los hogares y la industria es una prioridad del Gobierno del Cambio, y por eso acompañamos todas las iniciativas que fortalezcan la confiabilidad energética de Colombia”, afirmó la ministra (e) Karen Schutt.

El proyecto, articulado entre TGI (Transportadora de Gas Internacional) y Hocol, filial de Ecopetrol, permitirá diversificar las fuentes de suministro de gas natural y dejar atrás la dependencia de una sola planta de importación, ampliando la resiliencia energética ante escenarios de déficit o variabilidad de la oferta.

“Colombia no puede depender de una única fuente de regasificación. Este proyecto en La Guajira se suma a la política del Gobierno del Cambio para asegurar el suministro de la molécula de manera eficiente, oportuna y con visión de largo plazo”, sostuvo Schutt.

El Ministerio de Minas y Energía, junto con la CREG y demás entidades del sector, continúan trabajando en la identificación y habilitación de proyectos estratégicos que aseguren el suministro energético en el corto, mediano y largo plazo.