Plan retorno en Barranquilla: más de 150.000 vehículos se movilizarán, según autoridades

La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de su Seccional de Tránsito y Transporte, desplegó una completa operación retorno para garantizar la seguridad y el buen flujo vehicular en los principales corredores viales de la ciudad.

“Se han movilizado más de 150.000 vehículos. La Seccional de Tránsito y Transporte y la Policía Nacional hemos estado presentes en todo momento, acompañando desde cuatro áreas de prevención ubicadas en las salidas de la ciudad”, informó la subteniente Denis Restrepo, subcomandante de la seccional.

Sin cierres previstos, pero con llamados a la precaución

La oficial indicó que, tras los cierres viales aplicados durante el desarrollo del evento del Giro de Rigo, no se prevén nuevas restricciones de movilidad para este lunes, aunque recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y cumplir con las normas de tránsito.

“Hasta el momento no se prevén cierres. Sin embargo, siempre es importante prever los desplazamientos, consultar las rutas y tener todas las medidas de seguridad. Los vehículos deben estar al día y es fundamental realizar la revisión preoperacional”, señaló la subteniente Restrepo.

También recordó la importancia de usar correctamente los elementos de seguridad, tanto en automóviles como en motocicletas, para evitar accidentes durante el retorno de los visitantes.