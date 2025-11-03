22.500 visitantes internacionales dinamizaron economía y turismo en Barranquilla con el Giro de Rigo

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, presentó un balance positivo del Giro de Rigo 2025, destacando el fuerte impacto económico que dejó el evento. Según las cifras oficiales, 8.000 ciclistas participaron, cada uno acompañado por un promedio de tres personas, generando un gasto promedio de $2.700.000 por persona, lo que se tradujo en 60.000 millones de pesos para la economía local.

La ocupación hotelera superó el 90 %, mientras que restaurantes, centros comerciales y transporte se vieron beneficiados por la llegada de 22.500 visitantes provenientes de 28 países.

Barranquilla en el mapa digital internacional

El Giro de Rigo también tuvo un impacto significativo en el ámbito digital. El evento alcanzó 49,6 millones de usuarios y 62.000 menciones en tan solo 72 horas, posicionando a la ciudad como un referente internacional, solo por detrás del Carnaval de Barranquilla 2025.

El alcalde Char resaltó que el 90 % de los visitantes compartieron contenido sobre la ciudad, con alcance en 22 departamentos de Colombia y países como Argentina, México, España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

“El Giro de Rigo dejó el nombre de Barranquilla en lo más alto del deporte en América del Sur y demuestra que nuestra ciudad está lista para albergar eventos de talla mundial”, afirmó el mandatario. Char destacó la logística impecable, la calidez de los ciudadanos y la seguridad brindada por la fuerza pública, así como la creación de oportunidades laborales, en un sector que actualmente emplea a más de 146.000 personas en el Atlántico.

El evento no solo se consolidó como un motor económico, sino que también fortaleció la presencia de Barranquilla en el escenario digital y turístico global, confirmando su potencial como destino para grandes eventos deportivos y culturales.