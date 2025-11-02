Jhon Durán envía mensaje certero a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia: ¿Se mete al Mundial 2026? / Getty Images

Jhon Jader Durán volvió a brillar en el fútbol internacional. Luego de superar una lesión que le impidió jugar por dos meses, el delantero colombiano regresó con un golazo en la agónica victoria de su equipo, el Fenerbahce, en casa del Besiktas.

La anotación de Durán en el clásico turco llegó a los 83 minutos, cuando la historia estaba igualada a dos tantos. Así pues, el antioqueño apretó la salida y de volea clavó el tercer y definitivo tanto del Fenerbahce en el Vodafone Park.

VEA ACÁ EL GOLAZO DE JHON DURÁN PARA EL TRIUNFO DEL FENERBAHCE

"Evet canım ya son golü ben attım." 😉 pic.twitter.com/8mx3gWLF5X — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2025

Durán envía mensaje certero a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia

Finalizado el partido en Estambul, Jhon Jader Durán atendió a los medios de comunicación y no ocultó su felicidad por volver al gol, tras 79 días sequía absoluta. “Primero perdí el balón, luego lo recuperé. Marqué un golazo. Estoy feliz por la victoria y por haber marcado. Estoy orgulloso. Seguiremos trabajando”, empezó diciendo.

Adicionalmente, advirtió que físicamente está de la mejor manera, mensaje que podría calar fuerte en la Selección Colombia, teniendo en cuenta sus recientes ausencias. “Sigo entrenando... Me siento bien. Estoy al 100 por ciento”, dijo.

Es preciso recordar que la última convocatoria de Durán fue en la Fecha FIFA del mes de junio, justo cuando salió a la luz una supuesta pelea entre el jugador y el entrenador Néstor Lorenzo, en medio del partido de Eliminatorias frente a Perú. Desde entonces se quedó por fuera de dos citaciones.

Finalmente, el futbolista de 21 años dejó claro que más allá de ser titular o iniciar cada duelo desde el banquillo, “lo más importante es que el equipo gane”. Es por esto que se mantendrá trabajando de la mejor manera porque “el entrenador pondrá al mejor jugador”.

