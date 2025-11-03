Linda Caicedo se quedó fuera del once ideal del 2025 elegido por la FIFPRO

¡Colombia quedó fuera del once! En las últimas horas, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales dio a conocer a los ganadores y ganadoras del FIFPRO World 11 2025. Linda Caicedo no logró reunir los votos suficientes para integrar el equipo ideal en esta edición, a diferencia del 2024, cuando sí formó parte del 11 Femenino.

Es preciso mencionar que, desde 2005, las votaciones del FIFPRO World 11 son realizadas por los mismos futbolistas, a diferencia de otros premios que son elegidos por periodistas o hinchas. En la edición 2025, más de 26.000 futbolistas profesionales de 68 países participaron en la elección, lo que convierte a este galardón en el único premio decidido exclusivamente por jugadores y jugadoras.

Latinoamérica quedó fuera

En la categoría femenina, Linda Caicedo era una de las tres jugadoras latinas finalistas, junto a las brasileñas Martha y Debinha; sin embargo, en el once ideal del año 2025, no hubo representación americana.

Por su parte, Inglaterra fue el país con más representantes en el FIFPRO World 11 Femenino 2025, con seis Leonas seleccionadas, entre ellas las debutantes Hannah Hampton y Chloe Kelly. La defensora Lucy Bronze hizo historia al alcanzar su octava participación en el equipo ideal.

Además, la edición de este año marcó un hito para el fútbol africano, ya que por primera vez dos jugadoras del continente fueron incluidas en el FIFPRO World 11 Femenino: Barbra Banda (Zambia), y Ghizlane Chebbak (Marruecos).

A continuación las 26 jugadoras que habían sido nominadas

A reminder of the 2025 FIFPRO Women's #World11 shortlist 🏆



The team will be revealed at 14:00 CET ⏳ pic.twitter.com/R3ZTL98APz — FIFPRO (@FIFPRO) November 2, 2025

FIFPRO World 11 Femenino 2025

Arquera

Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Defensas

Ona Batlle (Barcelona, España)

Millie Bright (Chelsea, Inglaterra)

Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)

Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)

Centrocampistas

Aitana Bonmatí (Barcelona, España)

Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marruecos)

Alexia Putellas (Barcelona, España)

Delanteras

Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)

Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra)

Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra)

En el equipo masculino tampoco hubo presencia de jugadores latinos. Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo fueron incluidos, a pesar de que ambos estuvieron entre los 26 finalistas.