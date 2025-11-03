Revelan fecha del posible regreso de Jorge Carrascal: ¿Se perdería la final de la Libertadores?

Jorge Carrascal ha generado preocupación en Flamengo tras una lesión que sufrió este sábado, cuando era titular con su equipo ante el Sport Recife. En una acción aislada y sin ningún contacto rival, el cartagenero sintió una molestia en la espalda, la cual lo obligó a abandonar el campo con claras muestras de dolor a los 21 minutos del encuentro.

En la misma madrugada del domingo, Carrascal se realizó una resonancia magnética, la cual evidenció que el jugador presenta una edema óseo en una costilla. Por fortuna para él, no se trataba de ninguna fractura.

Tras la lesión, se comenzó a especular con el tiempo de incapacidad que estaría fuera de las canchas, incluso se llegó a hablar de un par de meses, lo cual, por ende, ya lo dejaría descartado para la final de la Copa Libertadores, la cual se disputará el próximo 29 de noviembre en Lima, Perú, entre Flamengo y Palmeiras, un auténtico partidazo.

Noticias alentadoras sobre Carrascal

Según informó este lunes Globo Esporte, principal medio deportivo brasileño, la ausencia de Jorge Carrascal no sería tan extensa, incluso podría volver a los campos de juego antes de que se cumplan dos semanas.

"El edema es una inflamación y una lesión menos grave que una fractura. Es probable que el jugador esté de baja al menos dos partidos. En ese caso, se perdería los encuentros contra São Paulo el miércoles y Santos el domingo. Existe la posibilidad de que Carrascal esté disponible para el partido contra Sport el 15 de noviembre en Recife“, informó el medio.

Lo que si parece un hecho es que Jorge Carrascal no sería tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la próxima convocatoria de la Selección Colombia, para los amistosos del 15 y 18 de este mes, ante Nueva Zelanda y Australia.