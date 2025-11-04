Proinsalud desmiente a vicepresidente del FOMAG

Pasto-Nariño

Luego de las declaraciones entregadas por el vicepresidente del FOMAG Aldo Cadena, sobre la prestación del servicio a educadores en el departamento de Nariño, en donde aseguró que la firma Proinsalud había solicitado un incremento del 74% en las tarifas, pese a que ya se habían aplicado incrementos especiales definidos por dispersión geográfica, el subgerente de salud Carlos Julio Arellano, aseguró que la afirmación del funcionario carece de verdad.

El directivo de la entidad dijo a Caracol Radio que en desarrollo de la negociación del contrato bajo la modalidad de cápita para la atención del componente primario de atención en salud a la población del magisterio de Nariño, en los municipios de Pasto, Ipiales, Tumaco, La Unión, Túquerres, La Cruz, San Pablo, Taminango, El Tambo, Sandoná, Samaniego, Ricaurte, Cumbal, Barbacoas, Olaya Herrera y El Charco, adelantó las propuestas y los acercamientos correspondientes en los meses de agosto y septiembre con FOMAG en la ciudad de Bogotá, en atención a la propuesta de cápita emitida desde el nivel central con fecha 15 de agosto de 2025, la cual se definió en un valor de $48.391 por cada afiliado, para cubrir la prestación de 2.002 tecnologías en salud, en el contexto denominado CÁPITA AMPLIADA.

“Con fecha 4 de octubre de 2025, llegamos a un acuerdo mediante acta firmada por las partes, en la cual Proinsalud expuso la posibilidad de cubrir con valores entre $40.000 y $48.000 la prestación de los servicios en 10 de los 16 municipios mencionados. La imposibilidad de ofertar medicina especializada, imagenología, y un alto número de laboratorios clínicos hicieron que con base en la estructura de la nota técnica implementada por FOMAG, el valor per cápita fuera de $13.271. Si consideramos la población de municipios pequeños, de entre 270 y 890 afiliados, los valores a percibir oscilaban entre 4 y 11 millones de pesos mensuales, frente a costos de operación de las sedes de entre 20 y 41 millones de pesos mensuales”

Según el funcionario y con base en la explicación anterior la entidad consideró inviable continuar operando en los municipios de Taminango, Samaniego, Ricaurte, Barbacoas, Olaya Herrera y El Charco.

Aseguró que ante ese panorama no se presentó ninguna propuesta excepto la manifestación de los costos de operación. “No hay propuesta, solo les podemos compartir nuestros costos de operación, pero somos conscientes que ni siquiera el costo era posible manejarlo en la modalidad de cápita planteada, debido al elevado valor frente a la cápita calculada”

Según Arellano en las últimas semanas se conoció el descontento de representantes de los educadores, sus veedores y en particular del sindicato mayoritario SIMANA, por cuanto en el proceso de libre elección realizado en el mes de agosto por FOMAG, la gran mayoría de docentes eligieron a la firma Proinsalud S.A. como su prestador primario, incluyendo, los seis municipios excluidos de la negociación del contrato en mención.

Según el directivo jamás se solicitó el incremento del mencionado 74% ni tampoco valores superiores al reconocido a otros prestadores.

“Hemos aceptado las condiciones que desde el 2024 ha definido FOMAG para la prestación de servicios y efectivamente somos el principal prestador en el Departamento de Nariño puesto que adicional al contrato de cápita, contamos con un contrato por evento para la atención de hospitalización de alta complejidad y un contrato por evento para el suministro de medicamentos en los municipios de influencia”: agregó