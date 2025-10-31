El FOMAG rechazó solicitud de Proinsalud de incrementar el costo de servicios en un 74%

Pasto-Nariño

La denuncia la hizo el vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG, Aldo Cadena, al referirse a la situación registrada con la firma Proinsalud, la cual solicitó incrementar el costo por encima de lo que se paga a otros prestadores

El pronunciamiento se dio tras la solicitud del sindicato de mantener a PROINSALUD dentro de la red, luego de que la entidad pidiera un aumento del 74% en las tarifas, pese a que ya se aplicaron los incrementos especiales definidos por dispersión geográfica.

El funcionario indicó que se solicitó a PROINSALUD una contrapropuesta equilibrada y que se han establecido alternativas con los siguientes prestadores: Hospital Ricaurte E.S.E., Hospital Lorencita Villegas de Santos (Samaniego), Centro Hospital San Juan Bautista (Taminango), IPS Ser Feliz con Amor S.A.S. (Olaya Herrera y Barbacoas) y Hospital Sagrado Corazón de Jesús E.S.E. (El Charco).

Cadena, afirmó que la atención en salud para los docentes y sus beneficiarios en Nariño está garantizada a través de la red del Fondo.

“A los maestros les garantizo la prestación de los servicios, así me toque mandar médicos desde aquí”, concluyó Cadena, reiterando el compromiso del FOMAG con una atención continua y de calidad para el Magisterio y sus familias.