En estado crítico permanece mujer agredida con arma de fuego por su expareja

Pasto-Nariño

Sigue la conmoción por los hechos registrados el pasado viernes en la ciudad de Pasto cuando un hombre atacó a su ex pareja, Magda Patricia Muñoz de 44 años en el interior de una pizzeria ubicada cerca de la avenida los estudiantes.

En la acción perpetrada con arma de fuego por el ex militar identificado como Ariel Mora Rodríguez resultó impactado su propio hijo, un estudiante de medicina identificado como Sebastián Mora Muñoz quien murió en el Hospital Universitario Departamental de Nariño.

#PASTO /

Dentro de un taxi se habría quitado la vida el hombre que disparó dentro de una pizzería en la ciudad de Pasto.



El comandante de la Policía Metropolitana entregó detalles de este hecho que dejó un muerto y una mujer herida, se refirió además a los casos atendidos… pic.twitter.com/H0d09bBGbx — Caracol Pasto (@CaracolPasto) November 1, 2025

¿Qué más se sabe sobre este caso?

Según la información recopilada hasta el momento por las autoridades se trataría de un intento de feminicidio por parte de un ex oficial retirado del Ejército Nacional desde el año 2020.

Mora Rodríguez aparentemente habría citado a su familia a un restaurante de la zona norte de la ciudad y ahí les agredió con un arma de fuego quitándole la vida a su hijo un joven de 27 años y dejando muy gravemente herida a la madre del joven que en este momento permanece bajo observación médica con pronóstico reservado a la espera de una nueva intervención quirúrgica.

#Pasto | Dos personas murieron en hechos de violencia en el norte de Pasto.



Según el reporte de las @alcaldiapasto, se trataría de un hecho en el que un coronel retirado del Ejército cita a su pareja sentimental y su hijo en un establecimiento comercial y arremete contra ellos… pic.twitter.com/c3hEWUOZef — Caracol Pasto (@CaracolPasto) November 1, 2025

El agresor después de disparar contra su ex pareja e hijo tomó un taxi y en el interior del mismo se quitó la vida.

Además de este caso el fin de semana las autoridades atendieron varios hechos en materia de orden público y seguridad, vinculados principalmente al consumo de bebidas alcohólicas.

En diálogo con Caracol Radio el coronel Hernando Calderón comandante de la Policía Metropolitana de Pasto señaló que en el consejo de seguridad a realizarse en las próximas horas se analizará el impacto de la ampliación del horario de funcionamiento de bares y discotecas que rigió el pasado viernes y sábado hasta las 4 am y 3 am respectivamente.