Precio del café en la Bolsa de Nueva York HOY, 4 de noviembre, según la FNC

En Colombia, el valor del café ha ido cayendo levemente en el mercado, cotizándose por debajo de los $3.000.000. Es así que, según lo que ha establecido la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en la Bolsa de Nueva York, para este 4 de noviembre, es de $2.976.000 pesos colombianos, representando, nuevamente, una leve caída en su precio, ya que el día de ayer, 3 de noviembre, su valor se estableció en $2.982.000 pesos colombianos.

A su vez, el precio de la pasilla contenida en pergamino, se estableció en 10.000 kg/COP, un valor que se ha mantenido desde hace meses, puesto que no ha aumentado, ni disminuido su valor. Por otro lado, la FNC, explicó lo siguiente:

“Para café pergamino con factor de rendimiento 94 - pasilla de 6.14Kg y merma del 19.00% Las cooperativas de caficultores cubrirán sus costos relacionados con el servicio de acopio de café al productor”.

Precio del café en dólares HOY, 4 de noviembre

Investing se encarga de prensentar en tiempo real indicadores económicos sobre productos e insumos a nivel nacional e internacional que se venden en el mundo. A su vez, también muestran como se cotizan ciertas divisas, si aumentan o disminuyen. Según el segumiento hecho en el caso del café, para este 4 de noviembre, el precio del café en dólares hoy se estableció en 405,65 USD, representando una tendencia a la baja del 0,25%, esto quiere decir que, disminuyó 1 USD.

Este es el precio del café en las principales ciudades de Colombia

La cotización del precio del café en las principales ciudades de Colombia, se establecieron a partir del cierre de la Bolsa de Nueva York. Esto presentó la Federación Nacional de Cafeteros para este 4 de noviembre:

Armenia — Carga: 2,976,500 | Kilo: 23,812 | Arroba: 297,650

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bogotá — Carga: 2,975,250 | Kilo: 23,802 | Arroba: 297,525

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bucaramanga — Carga: 2,974,875 | Kilo: 23,799 | Arroba: 297,488

— Carga: | Kilo: | Arroba: Buga — Carga: 2,977,250 | Kilo: 23,818 | Arroba: 297,725

— Carga: | Kilo: | Arroba: Chinchiná — Carga: 2,976,375 | Kilo: 23,811 | Arroba: 297,638

— Carga: | Kilo: | Arroba: Cúcuta — Carga: 2,974,375 | Kilo: 23,795 | Arroba: 297,438

— Carga: | Kilo: | Arroba: Ibagué — Carga: 2,975,625 | Kilo: 23,805 | Arroba: 297,563

— Carga: | Kilo: | Arroba: Manizales — Carga: 2,976,375 | Kilo: 23,811 | Arroba: 297,638

— Carga: | Kilo: | Arroba: Medellín — Carga: 2,975,625 | Kilo: 23,805 | Arroba: 297,563

— Carga: | Kilo: | Arroba: Neiva — Carga: 2,974,750 | Kilo: 23,798 | Arroba: 297,475

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pamplona — Carga: 2,974,500 | Kilo: 23,796 | Arroba: 297,450

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pasto — Carga: 2,974,500 | Kilo: 23,796 | Arroba: 297,450

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pereira — Carga: 2,976,375 | Kilo: 23,811 | Arroba: 297,638

— Carga: | Kilo: | Arroba: Popayán — Carga: 2,976,625 | Kilo: 23,813 | Arroba: 297,663

— Carga: | Kilo: | Arroba: Santa Marta — Carga: 2,978,125 | Kilo: 23,825 | Arroba: 297,813

— Carga: | Kilo: | Arroba: Valledupar — Carga: 2,975,750 | Kilo: 23,806 | Arroba: 297,575

