Cotización oficial del dólar en Colombia HOY, 4 de noviembre, según Banco de la República

El pasado 4 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció al congreso su primer ataque a una embarcación en aguas del mar Caribe, esto en medio de un conflicto ‘no internacional’ que se sostenía únicamente contra los carteles de la droga.

Desde dicho momento, entró en vigor la Resolución de Poderes de Guerra, una ley aprobada en 1973 que permite al presidente del país norteamericano, enviar tropas militares al extranjero, sin una autorización del congreso. Sin embargo, al cumplirse 60 días desde el despliegue, se requiere una autorización del congreso para continuar con las acciones militares.

Dicho plazo, finalizó el día de ayer, por tal razón, Trump requerirá una autorización para mantener las tropas desplegadas, y en caso de no obtener dicho permiso, en 30 días tendrán que ser replegadas. Pues no se pueden mantener bajo combate indefinido sin un debido proceso legislativo.

Congreso de EE.UU.

A pesar de esto, hay que recalcar que Estados Unidos se encuentra realizando un cierre de Gobierno desde el pasado 1 de octubre, y debido a que no se ha logrado llegar a un acuerdo, diferentes actividades se han visto paralizadas, siendo una de ellas, la Cámara de Representantes que no ha tenido sesiones desde el 19 de septiembre.

Por tanto, se espera a la decisión que tome el Congreso de EE.UU. sobre si los despliegues militares en el Caribe son justificados o no, pues de acuerdo a esto, se le otorgará un mayor plazo a Trump, o se le solicitará el repliegue de las tropas.

Precio del dólar en Colombia

La cotización oficial del dólar, abrió la semana con un valor menor al que presentó para cerrar la semana anterior, pues, recuerde que la divisa estadounidense cerró el mes en un valor alrededor a los $3.870 COP.

Para el día de hoy, 4 de noviembre, según la información publicada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar estadounidense en Colombia es de $3.860 pesos colombianos.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

Los valores presentados a continuación, corresponden a un promedio ponderado de las transacciones realizadas en diferentes casas de cambio y entidades bancarias en dólares, por lo que según al lugar al que acuda, podría encontrar valores similares. De igual forma, recuerde que cada entidad tiene la libertad de establecer los valores para compra y venta que más le convengan.

Bogotá D.C. — Compra: $3,797 | Venta: $3,904

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,730 | Venta: $3,879

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,817 | Venta: $3,950

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,700 | Venta: $3,950

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,800 | Venta: $3,840

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,820 | Venta: $3,900

