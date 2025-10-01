Colombia celebra el Día Internacional del Café con reto digital

La Federación Nacional de Cafeteros lanzó un reto digital en Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google, que permite recrear la experiencia de compartir un café con cualquier persona, real o imaginada.

Participar es sencillo, basta con tener dos o tres fotos con adjuntarlas en el espacio marcado con el signo “+” y usando este prompt:

“Toma las imágenes adjuntas y crea una imagen cuadrada en la que se encuentren juntos los sujetos, como si fuera una foto tomada con una cámara Polaroid. La imagen debe verse como una fotografía normal, sin un sujeto ni una propiedad explícita. Debe estar ligeramente desenfocada y situarse en un ambiente exterior (parques, calles, plazas, campo, etc.). No cambies la cara de los sujetos y mantén cada uno de los detalles. Los dos sujetos deben estar compartiendo un café servido en tazas blancas; deben estar de pie, compartiendo un momento agradable y feliz. El encuadre de la escena debe ser un plano medio”.

Para unirse a la conversación, comparta la imagen en redes sociales con los hashtags #DiaInternacionaldelCafé y #ElMundoUnidoSabeaCafé.

Cifras que enorgullecen al país

El Día Internacional del Café coincide con resultados financieros que reflejan la solidez del gremio:

Buencafé reportó utilidades por USD 37,9 millones en 2024.

Juan Valdez alcanzó un EBITDA récord de $65.123 millones.

Almacafé logró $25.794 millones en utilidades, un crecimiento superior al 2.000%.

La Federación, un modelo único en el mundo

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es la única organización en el mundo que garantiza al productor la compra de su café al precio diario publicado y de contado. El caficultor solo debe llevar su producido a la cooperativa de la región, donde recibe el pago inmediato. Este modelo, conocido como Garantía de Compra, asegura ingresos estables y dignifica la labor cafetera.

Además, la investigación científica del Centro Nacional de Investigación del Café ha permitido que el 88% de los más de 4.000 millones de cafetales del país sea resistente a la roya, una enfermedad que afecta las plantaciones, generando ahorros cercanos a 1,1 billones de pesos.

Café Buendía, líder del mercado instantáneo

En este panorama también se destaca Café Buendía, una marca con más de 25 años de historia que se ha consolidado como número uno en café instantáneo premium y descafeinado. Con un portafolio diverso —desde variedades clásicas como latte, vainilla y amaretto hasta innovaciones como ice, pensadas para el público joven—, Buendía lleva el café 100% colombiano a más de 40 países.