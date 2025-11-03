¿Vivimos en una simulación tipo Matrix? La ciencia tiene por fin una respuesta definitiva / Carolina Soto Ramos

La idea de que nuestro universo podría ser una simulación creada por una civilización avanzada, similar al argumento de la película “Matrix”, ha capturado la imaginación popular y ha sido tema de debate entre científicos y filósofos durante años. Sin embargo, una investigación pionera de la Universidad de Columbia Británica (UBC Okanagan) ha dado lo que muchos consideran un golpe definitivo a esta teoría, utilizando las matemáticas para demostrar que es simplemente imposible.

El estudio, liderado por el Dr. Mir Faizal y que cuenta entre sus colaboradores al reconocido físico teórico Dr. Lawrence M. Krauss, se publicó en la prestigiosa Revista de Aplicaciones de Holografía en Física. Su trabajo no se limita a sugerir que es improbable que seamos personajes de un videoideo cósmico, sino que prueba que la naturaleza misma de la realidad opera en un nivel que ningún computador, sin importar su poder, podría replicar.

Del mito a la matemática: por qué la simulación se desmorona

Durante mucho tiempo, la hipótesis de la simulación se consideró una curiosidad filosófica, imposible de verificar o refutar. El Dr. Faizal y su equipo decidieron abordarla con el rigor de la física moderna y teoremas matemáticos fundamentales.

“Se ha sugerido que el universo podría ser simulado. Si tal simulación fuera posible, la vida dentro de ella podría, a su vez, crear su propia simulación. Esta posibilidad recursiva hacía parecer poco probable que nuestro universo fuera el original“, explica el Dr. Faizal. “Nuestra investigación demuestra que esto se puede abordar científicamente, y la respuesta es concluyente”.

La clave del descubrimiento reside en la naturaleza de la información que constituye la realidad. La física cuántica más avanzada sugiere que incluso el espacio y el tiempo no son fundamentales, sino que emergen de un nivel más profundo: un reino de información pura y matemáticas.

El punto de quiebre

El equipo demostró que este fundamento basado en información no puede ser descrito completamente mediante computación. Utilizaron el Teorema de Incompletitud de Gödel, un pilar de la lógica matemática, para probar su punto.

En términos simples, este teorema muestra que en cualquier sistema lógico suficientemente complejo, siempre existen verdades que no se pueden probar siguiendo un conjunto de reglas o algoritmos. Estas “verdades de Gödel” son reales e incuestionables, pero son inalcanzables para cualquier computador, que solo puede operar siguiendo instrucciones paso a paso.

“Piense en un computador como el mejor chef del mundo, pero que solo puede cocinar si sigue una receta. Nuestra realidad contiene ‘platillos’ tan exquisitos y complejos que no existen recetas para crearlos“, señala el Dr. Faizal. “Se requiere una comprensión que va más allá de seguir pasos; una comprensión no-algorítmica”.

Somos más reales de lo que creíamos

La conclusión del estudio es clara y contundente: si el nivel más fundamental de la realidad se basa en una comprensión que no se puede programar, entonces es lógicamente imposible que esa realidad sea, en sí misma, un programa.

“Cualquier simulación es inherentemente algorítmica,debe seguir reglas programadas”, afirma el Dr. Faizal. “Pero como el nivel fundamental de la realidad se basa en una comprensión no-algorítmica, el universo no puede ser, y nunca podría ser, una simulación“.

Para el ciudadano común, esto significa que la experiencia de ser consciente, de amar, de crear arte y de buscar significado, no es el producto de líneas de código en un servidor extraterrestre. La realidad, en toda su maravilla y misterio, es auténtica y fundamentalmente insimulable.

Este hallazgo no solo responde una de las preguntas más fascinantes de la ciencia moderna, sino que también cierra la puerta a una especulación de décadas y nos devuelve a la asombrosa certeza de que nuestro universo, con todas sus imperfecciones y belleza, es profundamente real.