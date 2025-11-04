Juan Manuel Galán invitó a Mauricio Gaona a encabezar la lista al Senado por el Nuevo Liberalismo

El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, propuso al abogado y constitucionalista Mauricio Gaona, ser cabeza de lista al Senado por el Nuevo Liberalismo en las elecciones de 2026.

La invitación la hizo Galán a través de un video que publicó en su cuenta de X y en el que leyó una carta en la que aseguró que tanto Gaona como él “llevamos en la sangre el legado de dos hombres que soñaron con una Colombia justa, libre y decente, Manuel Gaona Cruz y Luis Carlos Galán”.

Según dijo Galán sus padres fueron símbolos “de una causa que incomodó al establecimiento corrupto, al narcotráfico y a quienes vieron la democracia como un obstáculo” e indicó que “ambos enfrentaron un país donde el crimen organizado se infiltraba en las instituciones y donde la defensa del Estado de Derecho costaba la vida”.

Ante dichos motivos, Galán aseguró que el Nuevo Liberalismo necesita una cabeza de lista al senado que encarne su arquetipo de liderazgo político y represente su causa fundadora.

“No sólo la solvencia jurídica, sino el coraje ético. Tú encarnas el arquetipo de liderazgo político que aquí y ahora necesita el Congreso de la República. Tu defensa de la Constitución del 91, cuyo capítulo de derechos fue un aporte del nuevo liberalismo, tu claridad frente a los abusos del poder y tu compromiso con la verdad hacen de ti el líder que esta generación necesita en el Senado”.

Galán invitó a Gaona a unir “fuerzas y acciones para que la historia de violencia no se repita más en Colombia” y aseguró que la propuesta de ser cabeza de lista al Senado no representa como un gesto político, sino “una respuesta histórica, porque si nuestros padres dieron la vida por esta causa, nosotros tenemos el deber de continuarla con firmeza, inteligencia y esperanza”.