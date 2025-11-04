Mediante asonada fueron secuestrados dos soldados en la Macarena Meta

El Ejercito Nacional confirmó el secuestro de dos soldados profesionales del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, en la vereda Getsemaní, municipio de La Macarena (Meta), durante una operación de acompañamiento a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos ocurrieron luego de que las autoridades realizaran la extracción aérea de una mujer capturada y del personal del CTI.

Minutos después, alrededor de 400 personas se concentraron en el área, aparentemente bajo constreñimiento del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, que delinque en la zona, y cuyo jefe máximo es alias ‘Calarcá’.

Segú el General Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe Comandante Fuerza de Tarea Omega, este grupo de personas retuvo inicialmente a un teniente y tres soldados profesionales.

Horas después la población liberó al oficial y a uno de los soldados, manteniendo en cautiverio a dos uniformados, quienes fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil; posteriormente fueron trasladados por la población hacia un lugar desconocido.

“Hacemos responsables de la integridad física y de la vida de nuestros hombres a estas personas de esta comunidad que secuestraron a nuestros soldados, estos hechos ya fueron puestos en conocimiento del mecanismo veeduría monitoreo y verificación y se adelantan todas las acciones legales y operacionales ante las autoridades competentes con el fin de lograr la pronta liberación de los militares secuestrados”, aseguró el General Marmolejo.

#ORDENPÚBLICO El Ejército Nacional confirmó el secuestro de dos soldados profesionales en la vereda Getsemaní del municipio de La Macarena, Meta.



Un grupo de personas los obligaron a quitarse los uniformes, entregar las armas y se los llevaron vestidos de civil.… pic.twitter.com/HQoPmjg5Uy — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2025

De otro lado, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez rechazó el secuestro de dos soldados profesionales en el municipio de la Macarena, Meta y aseguró que esta acción fue realizada por la Disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

“Condenamos enérgicamente la cobarde acción de quienes, valiéndose de la intimidación y el terror, intentan detener el avance de nuestras Fuerzas Militares y socavar la autoridad del Estado”.

El jefe de la cartera de Defensa agrego: “El secuestro, cometido bajo el amparo de unas personas en connivencia con las disidencias del cartel de alias Calarca, confirman la perversa alianza para fomentar el crimen y el delito, que luego hace metástasis en masacres, terrorismo y desplazamiento forzado a las mismas comunidades”.