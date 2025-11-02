Nueve colombianos fueron extraditados a EEUU por delitos de narcotráfico y crimen organizado

Colombia

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía y la INTERPOL, se materializó el procedimiento de extradición de nueve ciudadanos colombianos requeridos por la justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, concierto para delinquir y hurto agravado.

El operativo se realizó en la ciudad de Bogotá, donde las autoridades colombianas entregaron formalmente a los extraditados a agentes federales estadounidenses.

Los requerimientos judiciales provienen de la Corte del Distrito Sur de Puerto Rico y la Corte del Distrito Sur de Florida.

Entre los extraditados se encuentran reconocidos cabecillas y coordinadores de estructuras criminales transnacionales.

¿Quiénes son los extraditados?

Custodio Enrique Simancas Castro, alias “Mario”: investigado por la DEA por su participación en una red narcotraficante implicada en el homicidio de una fuente confidencial en Colombia tras la incautación de un cargamento de cocaína.

José Orlando Buitrago Rodríguez, alias “Tito Borracho”: inició su actividad criminal en 2003 con la organización Los Burros, con presencia en Cúcuta. Era responsable de la producción y tráfico de cocaína desde el Catatumbo hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Utilizaba empresas de ganadería y maquinaria pesada para el lavado de activos. Fue objeto de un proceso de extinción de dominio sobre 19 bienes valorados en 26.000 millones de pesos.

Jhon Jairo Pacheco Páez, alias “John”: capturado en 2025 durante la operación Supremacía en Ocaña (Norte de Santander). Era cabecilla de una red narcotraficante vinculada al Frente 33 de las disidencias de las FARC, encargada de coordinar envíos de cocaína mediante lanchas rápidas tipo Go-Fast.

Luís Frank Tello Candelo, alias “El Negro Frank”: señalado de haber pertenecido a la organización mexicana Los Zetas y considerado segundo al mando en la estructura de El Loco Barrera. Coordinaba el tráfico de drogas hacia Honduras y México por vía aérea y marítima. En 2020 organizó el envío de 2.000 kilos de cocaína desde Venezuela hacia Honduras.

Winder José González: requerido por la justicia de EE. UU. por integrar una red narcotraficante dedicada al envío de grandes cantidades de cocaína hacia ese país.

Jordan José Molinares Santiago: facilitaba el envío de cargamentos de cocaína desde los puertos de Barranquilla y Cartagena con destino a Estados Unidos, según información de agentes encubiertos.

Leroy Ortega: sindicado de varios hurtos agravados en establecimientos comerciales, en los que robó mercancías, utilizando violencia contra las víctimas.

Alfonso Gómez Pineda: integrante de una red transnacional que operaba desde el Golfo de Morrosquillo con rutas hacia Panamá, Costa Rica y Honduras, con destino final en Estados Unidos.

Fabián Alberto Agredo Hoyos: miembro de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína mediante la ruta Cartagena–Centroamérica–Estados Unidos.

Los nueve extraditados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad en un vuelo privado, bajo custodia de agentes del U.S. Marshals Service, con destino a territorio estadounidense, donde deberán comparecer ante las autoridades judiciales correspondientes.