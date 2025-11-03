Condenados disidentes responsables del atentado que dejó siete policías muertos en Neiva en 2022

Colombia

Mediante preacuerdos con la Fiscalía fueron condenados José Eliecer Ramírez Castaño, alias Mauricio, y Claudia Daniela Jaramillo Obando, alias Juliana, señalados de participar en el ataque con armas de fuego y explosivos que cobró la vida de siete policías y dejó a otro gravemente herido el 2 de septiembre de 2022 en el corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva (Huila).

Alias Mauricio, identificado como cabecilla de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC, aceptó su responsabilidad en el atentado y en otros crímenes, entre ellos siete homicidios selectivos cometidos en los departamentos de Huila y Tolima.

Tras el preacuerdo con la Fiscalía, un juez penal de conocimiento lo condenó a 25 años y 10 meses de prisión por homicidio, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, hurto calificado y tráfico o porte de armas de fuego y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas, todos delitos agravados.

Por su parte, alias Juliana, integrante de la misma estructura, reconoció haber adquirido las baterías utilizadas para detonar los explosivos al paso de la patrulla policial. La mujer fue condenada a 23 años y 7 meses de prisión por homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir agravado.

Cabe recordar que, en enero de 2025, también fue sentenciado Edwin Collo Dagua, alias Guajiro, cabecilla financiero del mismo grupo armado, por su participación en la planeación del ataque.