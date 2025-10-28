MinDefensa calificó como crimen secuestros del ELN e invitó a la desmovilización de sus integrantes

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció con contundencia tras la difusión de un nuevo video del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que el grupo armado ilegal anuncia que someterá a “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios del Estado que permanecen secuestrados desde mayo y julio de este año en el departamento de Arauca.

El funcionario le envió un mensaje a los cuatro secuestrados asegurando que nos los han abandonado. Así mismo reconoció su valentía y aseguró que confía en su pronto regreso a casa sanos y salvos.

“A pesar del dolor y la incertidumbre del secuestro, las familias de nuestros héroes no están solas y mantendremos la esperanza. Todo el Estado está con ustedes” les dijo el Ministro Pedro Sánchez Suárez a los seres queridos y allegados de los cautivos.

En su declaración, el alto funcionario calificó el secuestro como un “crimen” y no como un acto político, e hizo un llamado al grupo insurgente para que libere de inmediato a las víctimas.

“Si el ELN tiene algo de sentido humano, lo mejor que puede hacer es liberarlos. Es más, tienen la oportunidad de desmovilizarse, háganlo, su familia también los espera, no entiendo que hay de revolucionario secuestrar. No entiendo que hay de revolucionario llevar sufrimiento a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios del CTI. No entiendo que de revolucionario tiene evitar que se le lleve paz, salud, educación y trabajo digno a la gente de Arauca", aseguró.

Por último, el Ministro Sánchez rechazó el intento de ese grupo ilegal que tratar a las personas como objeto de trueque e intentar intimidar al Estado con anuncios de una falsa justicia.

#ORDENPÚBLICO El Ministro de Defensa Nacional Pedro Sánchez Suarez, se refirió tras las pruebas de supervivencia de los 2 miembros de la Policía Nacional y los 2 miembros del CTI de la Fiscalía, así como los anuncios realizados por el ELN y exigió su pronta liberación.



Llamado de las Fuerzas Militares.

De otro lado, el comandante de las Fuerzas Militares Almirante Francisco Cubides, aseguró que se han interpuesto las denuncias a las autoridades competentes y comunidad internacional, por el secuestro de policías, soldados y funcionarios del CTI por parte del ELN.

El alto oficial expreso su solidaridad y acompañamiento a las familias de estas personas secuestradas por el ELN

“Ninguna causa justifica este acto cobarde. Reiteramos que la vida e integridad de nuestros soldados, policías, funcionarios del CTI y de toda persona deben ser respetadas sin excepción. Exigimos su liberación inmediata sin condiciones”, resaltó el Almirante.