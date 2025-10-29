MinDefensa ha erradicado 5 mil hectáreas de cultivos ilícitos: solo han cumplido el 11% de la meta

Colombia

La meta de erradicación de cultivos de forma manual para este año era de 50mil hectáreas. No obstante, según el más reciente informe del Ministerio de Defensa donde se revela que entre enero y septiembre de 2025 se han erradicado manualmente 5.687 hectáreas de cultivos de coca en todo el país, aunque esto si representa un aumento del 26 % frente al mismo periodo de 2024, cuando la cifra alcanzaba las 4.504 hectáreas.

Le interesa: Presidente Petro confirmó que los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron un 3% en 2024

De acuerdo con el reporte, aunque la tendencia general desde 2020 muestra una reducción sostenida en el total anual de hectáreas erradicadas tras el pico de más de 130.000 hectáreas eliminadas en 2017, el incremento registrado este año evidencia un repunte.

El informe destaca que los departamentos con mayor actividad de erradicación continúan siendo los del suroccidente del país, donde se concentra buena parte de los cultivos ilícitos.

Las operaciones se han desarrollado bajo el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (PECAT).

En paralelo, los resultados en interdicción de drogas también muestran un aumento. Entre enero y septiembre de 2025, las autoridades incautaron 771,3 toneladas de cocaína, un 13 % más que en el mismo periodo del año anterior (684,8 toneladas).