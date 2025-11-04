Liga de Usuarios del Atlántico reclama por altos costos de energía en la región Caribe

Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en el Atlántico, expresó su inconformidad ante la decisión del Gobierno Nacional de no asignar recursos a la empresa Air-e, actualmente bajo intervención del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.

El dirigente advirtió que una reciente resolución del Ministerio de Minas y Energía prolonga por dos años más el esquema tarifario que mantiene elevados los costos del servicio eléctrico en la región Caribe.

“Esta resolución ha generado gran preocupación porque contiene medidas muy perjudiciales para la Costa. En primer lugar, extiende por dos años más el régimen especial tarifario que afecta a los usuarios, justo cuando este esquema estaba a punto de finalizar y solo faltaba una resolución de la CREG para eliminar la sobretasa del 20% en la comercialización de la energía”, señaló Alarcón.

Falta de inversión

Según Alarcón, la falta de inversión agrava la crisis energética que enfrentan los usuarios en la región Caribe, quienes continúan pagando tarifas elevadas sin evidenciar mejoras en la calidad del servicio.

El dirigente también denunció que el Gobierno Nacional autorizó a las empresas Air-e y Afinia a suspender las inversiones durante los próximos dos años, una decisión que calificó como altamente perjudicial para el desarrollo energético de la zona.

“El Gobierno permitió a las empresas Air-e y Afinia no realizar inversiones en los próximos dos años, una medida que sería catastrófica para la región Caribe. Contamos con la infraestructura eléctrica más obsoleta del país y, si no se ejecutan nuevos proyectos en ese periodo, la situación del servicio irá de mal en peor”, advirtió.

Exigen soluciones definitivas

Desde Barranquilla, la Liga Nacional de Usuarios hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que adopte medidas estructurales que garanticen una solución definitiva al problema energético en la Costa Caribe.

El organismo pidió priorizar inversiones, revisar las tarifas actuales y garantizar un servicio justo y eficiente para los millones de hogares afectados.