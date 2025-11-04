Cae alias “Cristian”, presunto miembro del Clan del Golfo con 45 kilos de cocaína en Barranquilla

La Policía Nacional, logró la captura en flagrancia de un hombre conocido como alias “Cristian”, presunto integrante del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo. El operativo se desarrolló al norte de Barranquilla, en medio de una diligencia de allanamiento y registro, como parte de las acciones para desarticular las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

Incautación de droga y material logístico

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 45 kilogramos de clorhidrato de cocaína, cuatro teléfonos móviles y un pasaporte, elementos que harían parte del componente logístico de la red de tráfico de drogas hacia el exterior.

Según las investigaciones, alias “Cristian” sería el responsable de establecer contactos en Centroamérica para coordinar envíos de estupefacientes desde los municipios de Tubará y Juan de Acosta (Atlántico) hacia redes internacionales.

Golpe a las finanzas del Clan del Golfo

Con esta captura, la Policía Nacional asesta un golpe directo al componente financiero y logístico del Clan del Golfo, reduciendo su capacidad de exportar drogas a gran escala.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Brigadier General Edwin Urrego Pedraza, destacó que este resultado “es producto del trabajo articulado de las unidades de inteligencia e investigación criminal”, y reafirmó el compromiso institucional en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado en el Caribe colombiano.