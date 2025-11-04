Barranquilla registra reducción de delitos en octubre: homicidios bajaron 43% y extorsiones 88%
El más reciente balance de la Policía Metropolitana revela que la capital del Atlántico logró disminuir significativamente los delitos de alto impacto. La tendencia a la baja se mantiene por quinto mes consecutivo.
Barranquilla cerró el mes de octubre con una notable reducción en los delitos de mayor impacto. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, los homicidios cayeron un 43%, el hurto a comercio un 62% y las denuncias por extorsión disminuyeron en un 88% frente al mismo mes del año anterior.
Las autoridades destacan que los resultados son producto de la articulación entre la fuerza pública y la administración distrital, que han fortalecido la presencia policial en los barrios y las estrategias de inteligencia y prevención.
Menos homicidios, hurtos y extorsiones
El informe oficial detalla que en octubre se registraron 36 homicidios menos que en 2024, consolidando una tendencia sostenida a la baja. Otros delitos también presentaron reducciones:
- Hurto a personas: pasó de 1.039 a 959 casos (-8%)
- Hurto a residencias: variación del -31%
- Hurto de automotores: disminuyó 18%
- Hurto de motocicletas: bajó de 88 a 66 casos (-23%)
- Extorsión: presentó la mayor caída con -88%
El teniente coronel Belkin Villarreal, comandante operativo de la Policía Metropolitana, señaló que:
“Durante octubre registramos una disminución significativa en los delitos que más afectan la convivencia y la seguridad ciudadana. Los homicidios se redujeron en un 43%, el hurto a motocicletas en un 23%, el hurto a comercio en un 62% y el hurto a personas en un 8%. Asimismo, delitos como la extorsión y las lesiones personales también presentaron descensos importantes, reflejando nuestro compromiso constante con la tranquilidad y la seguridad de todos los barranquilleros”, dijo.
Operativos y capturas fortalecen la seguridad
Entre enero y octubre de 2025, las autoridades realizaron seis operaciones contra estructuras dedicadas al multicrimen, con 48 capturas y afectaciones directas a las finanzas de las organizaciones delictivas.
Las capturas por extorsión aumentaron 16%, por homicidio 17%, por vehículos recuperados 32%, y los allanamientos crecieron 50% frente al año pasado.
Inversión en equipos y tecnología policial
La estrategia de seguridad incluye una inversión sin precedentes en equipos y tecnología. Este año se entregaron 600 motocicletas, 70 camionetas, 55 CAI móviles, 600 radios, 500 computadores y un nuevo sistema de comunicaciones, herramientas que han permitido mejorar la capacidad operativa de la fuerza pública.