Barranquilla registra reducción de delitos en octubre: homicidios bajaron 43% y extorsiones 88%

Barranquilla cerró el mes de octubre con una notable reducción en los delitos de mayor impacto. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, los homicidios cayeron un 43%, el hurto a comercio un 62% y las denuncias por extorsión disminuyeron en un 88% frente al mismo mes del año anterior.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las autoridades destacan que los resultados son producto de la articulación entre la fuerza pública y la administración distrital, que han fortalecido la presencia policial en los barrios y las estrategias de inteligencia y prevención.

Menos homicidios, hurtos y extorsiones

El informe oficial detalla que en octubre se registraron 36 homicidios menos que en 2024, consolidando una tendencia sostenida a la baja. Otros delitos también presentaron reducciones:

Hurto a personas: pasó de 1.039 a 959 casos (-8%)

pasó de 1.039 a 959 casos Hurto a residencias: variación del -31%

variación del Hurto de automotores: disminuyó 18%

disminuyó Hurto de motocicletas: bajó de 88 a 66 casos (-23%)

bajó de 88 a 66 casos Extorsión: presentó la mayor caída con -88%

El teniente coronel Belkin Villarreal, comandante operativo de la Policía Metropolitana, señaló que:

“Durante octubre registramos una disminución significativa en los delitos que más afectan la convivencia y la seguridad ciudadana. Los homicidios se redujeron en un 43%, el hurto a motocicletas en un 23%, el hurto a comercio en un 62% y el hurto a personas en un 8%. Asimismo, delitos como la extorsión y las lesiones personales también presentaron descensos importantes, reflejando nuestro compromiso constante con la tranquilidad y la seguridad de todos los barranquilleros”, dijo.

Operativos y capturas fortalecen la seguridad

Entre enero y octubre de 2025, las autoridades realizaron seis operaciones contra estructuras dedicadas al multicrimen, con 48 capturas y afectaciones directas a las finanzas de las organizaciones delictivas.

Las capturas por extorsión aumentaron 16%, por homicidio 17%, por vehículos recuperados 32%, y los allanamientos crecieron 50% frente al año pasado.

LEA TAMBIÉN: Desde La Guajira deportan ciudadano iraní que ingresó al país de manera irregular

Inversión en equipos y tecnología policial

La estrategia de seguridad incluye una inversión sin precedentes en equipos y tecnología. Este año se entregaron 600 motocicletas, 70 camionetas, 55 CAI móviles, 600 radios, 500 computadores y un nuevo sistema de comunicaciones, herramientas que han permitido mejorar la capacidad operativa de la fuerza pública.