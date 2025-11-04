Comenzó el proceso de construcción de los 10 nuevos megacolegios en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció que comenzó el proceso para la construcción de los 10 megacolegios que se tienen previstos para la ciudad.

¿Cuál es el primer megacolegio que se construirá?

Para el primero de ellos, el Conrado González Mejía, ubicado en la comuna de Robledo, ya el gobierno publicó el proceso de contratación en la plataforma Secop II y la convocatoria está abierta hasta el próximo 14 de noviembre.

El subsecretario Administrativo y Financiero de Educación del Distrito de Medellín, Anderson García, dijo que “como parte de la apuesta central del Plan de Infraestructura Educativa, en el marco del plan de desarrollo de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, vamos avanzando en concretar los trámites necesarios para que inicien las obras de nuestros megacolegios”.

El funcionario explicó que “serán 10 megacolegios y ya el primero, la sección escuela Conrado González, está publicado para que se presenten distintas empresas de la ciudad a participar en la construcción de este megacolegio.”

Como parte del proceso, la administración distrital indicó que se espera que en diciembre del año en curso se firme el acta de inicio de esta obra de infraestructura, que tendrá una inversión estimada de 32 mil millones de pesos y albergará una población de 580 estudiantes en jornada única.

La EDU es la encargada de la ejecución de esta obra

La entidad encargada del diseño y la ejecución es la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU, y desde ella invitaron a las empresas a participar en esta convocatoria abierta que puede ser consultada en el Buscador de las Oportunidades de la Alcaldía de Medellín y en el sitio web de la EDU, o directamente en Secop II.

Emiro Valdés López, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, agregó que “estamos recuperando la ciudad, estamos sacando la ciudad adelante, es por eso que nos llena de orgullo y satisfacción comunicarles que ya se encuentra publicado en el Secop II la convocatoria abierta la primera licitación para el primer mega colegio Conrado González en la comuna 7 en Robledo, con una inversión que supera los 30 mil millones de pesos”.

Concluyó el gerente de la EDU que, “invitamos a todo el sector de la construcción a participar activamente en estos procesos con transparencia, con rigurosidad técnica, con calidad y con mucha ética”.

¿Qué características tiene este megacolegio?

La institución educativa se construirá en un lote de 6.853 metros cuadrados y será un equipamiento de cuatro niveles y más de 3.700 metros cuadrados, contiguo a la actual sede de esta institución.

Se espera que la ejecución de esta obra finalice en el primer semestre de 2027.

En el barrio aledaño al nuevo megacolegio se adelanta una cartografía social y encuentros informativos con la comunidad educativa, Junta de Acción Comunal y Junta Administradora Local, así como con habitantes de la zona, para dar a conocer el programa arquitectónico de esta tipología de proyecto.

¿Cuál será el segundo megacolegio que se construirá?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que el nuevo megacolegio Sección Escuela La Libertad, en la comuna 8-Villa Hermosa como parte de los diez nuevos megacolegios contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

En esta institución se invertirán más de 26 mil millones de pesos, esta moderna infraestructura, tiene 3.400 metros cuadrados, albergará a 280 estudiantes. La firma del acta de inicio se proyecta para diciembre de 2025 y la culminación de las obras para el primer trimestre de 2027.

Anunció, la Empresa de Desarrollo Urbano, que también se va a construir la Institución Educativa El Diamante, para la cual, también se espera la participación de los constructores para su ejecución.

Para esta institución educativa, se adelanta actualmente el trámite de viabilidad técnica por parte de la curaduría y próximamente saldrá a contratación.