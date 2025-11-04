El Nevado del Ruiz podrá verse en tiempo real a través de YouTube

Emisión de ceniza del Volcán Nevado del Ruiz el 9 de septiembre de 2025 - Captura de pantalla de video del SGC

Cuarenta años después de la tragedia natural más devastadora en la historia del país, un evento que dejó una huella imborrable en la memoria de los colombianos, el Volcán Nevado del Ruiz ahora puede ser visto en tiempo real gracias a la instalación de cámaras de vigilancia en la zona, las cuales transmitirán las 24 horas del día a través de un canal de YouTube exclusivo para el macizo volcánico, el cual puede ser consultado en el siguiente link: https://www.youtube.com/live/H24yI3XuYjw

Los colombianos tendrán la oportunidad de observar en tiempo real la actividad del volcán Nevado del Ruiz, un evento significativo en el marco de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero en Tolima, Chinchiná y Villamaría en Caldas.

Estos municipios fueron los más impactados por los devastadores lahares generados tras la erupción volcánica, y esta iniciativa busca no solo recordar la importancia de la prevención, sino también fortalecer la comprensión pública sobre los fenómenos naturales, así lo explica Lina Marcela Castaño, Coordinadora del Observatorio Vulcanológico y sismológico de Manizales.

“Desde el Servicio Geológico Colombiano les informamos que desde hoy ponemos a disposición de todos los colombianos la transmisión en vivo de una de las cámaras de video con las que monitoreamos al volcán Nevado del Ruiz”, destacó la profesional.

Tecnología que permite el estudio y el seguimiento al Volcán

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha puesto a disposición del público una de las cámaras de video de última generación que han sido recientemente adquiridas.

Esta cámara es parte integral del sistema de monitoreo permanente que el SGC implementa para vigilar la actividad superficial de los volcanes activos en Colombia.

“Este monitoreo se realiza de manera ininterrumpida, 24 horas al día, 7 días a la semana, con el objetivo primordial de proteger la vida de los ciudadanos y de fortalecer la gestión del riesgo volcánico en todo el territorio nacional”, indicó la vulcanóloga.

