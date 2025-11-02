Mantienen medida de cierre en la Laguna de San Diego tras confirmarse la presencia de un virus

Manizales

El ICA a individuos confirmó que la mortalidad de peces en la Laguna de San Diego, municipio de Samaná, Caldas se debe a la presencia del Virus de la Tilapia (TilV), una enfermedad de control oficial en Colombia.

“Por tratarse de una laguna natural, se hace necesario mantener la medida de cierre mientras se monitorea el avance de la infección y se establecen medidas efectivas que permitan su control y la disminución del riesgo sanitario a otras especies y ecosistemas. Corpocaldas aclara que esta medida preventiva de cierre se mantiene con el propósito de conservar el equilibrio ecológico del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Laguna de San Diego, para prevenir posibles afectaciones a la salud pública, teniendo en cuenta que los ejemplares allí presentes son objeto de consumo y/o comercialización por parte de las comunidades.” Dice la entidad

Comunicado ICA

En virtud de los hallazgos reportados por el ICA, como autoridad sanitaria, se recomienda, entre otras, implementar las siguientes medidas, con el fin de dar manejo a la situación:

1. Implementar controles estrictos para prevenir el ingreso de agentes contaminantes y restringir el acceso de personas, materiales y equipos para evitar contacto y afectación con otros cuerpos de agua.

2. ⁠ Implementar un programa continuo de monitoreo para la extracción de los individuos muertos y garantizar la correcta disposición, así como verificar que se cumplan las demás recomendaciones. Este cierre temporal se mantendrá vigente hasta que las autoridades competentes determinen la viabilidad ambiental y la seguridad sanitaria requeridas para reanudar las actividades permitidas en el área protegida.