El Volcán Nevado del Ruiz, parece de otro planeta

Manizales

Este volcán ubicado en Caldas, Risaralda y Tolima, se convierte en una puerta de estudio interplanetario, es decir, un lugar de la Tierra en Colombia que reúne condiciones similares a las del planeta rojo.

El anuncio fue publicado en la revista científica Icarus y pone a Colombia y al eje cafetero en el mapa mundial de la astrobiología, una disciplina que estudia las posibilidades de vida fuera de nuestro planeta, donde investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) dieron a conocer el resultado de sus estudios.

María Angélica Leal, investigadora del grupo de ciencias planetarias y astrobiología, explica la analogía entre el volcán colombiano y Marte.

“Puntualmente, el volcán Nevado del Ruiz, es un lugar que por el tipo de composición que tienen los materiales que provienen precisamente de toda las rocas y de todo lo que emite el volcán, es decir, toda esta ceniza y ese material piroclástico, pues tiene una similitud geoquímica con algunos sectores de Marte, (...) al revisar esa similitud en la composición, pues nos indica que sí.

Un volcán en Colombia que se parece a Marte

Los estudios fueron realizados durante varios años en el sector conocido como el Refugio, a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, en condiciones climáticas extremas, con falta de vegetación y suelos volcánicos que se asemejan a paisajes marcianos.

“Marte es un planeta volcánico. En Marte tenemos muchísimos volcanes que si bien ya no están activos, pues ahí hay material volcánico. Inclusive, la montaña más grande del sistema solar que es un volcán se encuentra en Marte, que es el Monte Olimpo. Entonces, Marte de por sí es una región volcánica”, destacó la investigadora.

Las muestras recogidas desde 2017 mostraron características químicas muy particulares, como variaciones de pH, presencia de minerales semejantes a los detectados en Marte y bacterias capaces de sobrevivir en condiciones extremas de frío y poca disponibilidad de nutrientes.

“Encontramos microorganismos que no solo viven allí, sino que además fijan nitrógeno y solubilizan fósforo, procesos fundamentales para sostener la vida. Eso abre una ventana para imaginar cómo podría mantenerse la vida en Marte”, explicó la investigadora María Angélica Leal.

Ciencia con talento colombiano

El estudio fue liderado por el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología (GCPA) de la UNAL, con la participación de científicos colombianos y aliados internacionales.

El trabajo confirma que el Nevado del Ruiz no es únicamente un volcán activo, sino también un laboratorio natural.

“Hoy lo vemos no solo con ojos de geología local, sino como un escenario único para la astrobiología mundial”, señaló el geólogo David Tovar, coautor de la investigación.

Aportes colombianos en la ciencia espacial

En América Latina solamente eran reconocidos como análogos de Marte el Desierto de Atacama en Chile, la Puna de Atacama entre Argentin y Chiel, las Pampas de la Joya en Perú y la Laguna Negra en Argentina. Con este hallazgo, Colombia se suma a la lista y se posiciona como un lugar para la investigación geoespacial.

“Hay geoformas que se parecen, no toda la montaña, cuando nos paramos, inclusive ahí desde Manizales y vemos a nuestro volcán Nevado el Ruiz, no es esa estructura, pero sí esas pequeñas formas, por ejemplo, la interacción del nevado, toda la la capa de hielo con el material de roca”, indicó la investigadora.