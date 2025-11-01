Negra noche de Halloween: Muere joven luego de ser agredido por tres personas a las afueras de un bar

Un nuevo caso de violencia enluta la época de Halloween en Bogotá. En las últimas horas murió un joven estudiante de la Universidad de los Andes identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, según una publicación de W Radio.

El estudiante fue agredido en confusos hechos por dos mujeres y un hombre a las afueras de una bar, que estaban disfrutando de una fiesta de Halloween celebrada en la noche del pasado jueves, 30 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos.

Estas tres personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, según lo conformó el Coronel Jorge Arizal Comandante de la Policía de Barrios Unidos.

“Esas tres personas las cuales son capturadas posteriormente no registran antecedentes penales se produce una riña como tal entre ellos la patrulla la zona de atención se encuentra en el sitio de manera inmediata activa todos los protocolos”, aseguró el oficial.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo cursaba séptimo semestre de ingeniería sistemas, en la Universidad de los Andes y tenia 20 años de edad.

El joven agredido fue llevado de urgencias al Hospital Militar, donde murió en la madrugada del 31 de octubre, debido a la gravedad de sus heridas.

Esta noticia fue confirmada por Daniel Felipe Alarcón, quien fue docente de Moreno Jaramillo en la Universidad de los Andes. En su cuenta de X indicó: “Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo. Exigimos a las autoridades que se haga justicia como la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, urge identificar a los asesinos“.

Para el profesor, el joven Jaime Esteban era una persona noble brillante. “es difícil de creer que alguien quisiera hacerle tanto daño”, aseguró el docente en sus redes sociales.

Otra de las personas que se pronuncio sobre estos hechos fue Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, quien perdió la vida hace 15 años un 31 de octubre, luego de una fiesta de Halloween en el norte de la capital

En sus redes sociales indicó: “¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho”, aseguró.

Y agregó. “Mi hermano también murió un 31 de octubre. Desde entonces, esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de lo injusto que es cuando la violencia o la imprudencia se la arrebatan a alguien joven”.

El caso de Jaime Esteban Moreno, es muy similar a la muerte Luis Andrés Colmenares, dos jóvenes que estudiaban en la Universidad de lo Andes, que perdieron la vida en la época de Halloween, luego de disfrutar de una noche de esparcimiento.