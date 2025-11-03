Una ambulancia chocó contra un camión cuando trasladaba de urgencia un paciente en alto de Matasanos

Barbosa- Antioquia

En la tarde de este lunes festivo se reportó un accidente de tránsito en el alto de Matasanos, jurisdicción del norte del Valle de Aburrá, en la vía que de Barbosa conduce a la costa Caribe, km 27, sector la S, en jurisdicción de Barbosa.

El reporte del cuerpo de bomberos indica que cinco personas quedaron lesionadas tras el choque de una ambulancia del municipio de Santa Rosa de Osos que trasladaba un paciente hacia Medellín con problemas cardiorrespiratorios. La colisión se dio contra un camión y, producto de esta emergencia, un médico y una auxiliar de enfermería quedaron lesionados junto a otras tres personas más, entre ellos los acompañantes del paciente trasladado.

Bomberos del municipio de Barbosa atendieron la emergencia con apoyo de la policía de carreteras y la concesión vial, que llegaron al lugar y trasladaron a los lesionados a un centro asistencial. Según el organismo de socorro, cuatro pacientes fueron llevados al municipio de Bello y uno más a Barbosa.

La vía estuvo cerrada durante varias horas mientras era atendida la emergencia vial que generó una gran congestión en pleno plan retorno del puente festivo.