Cartagena tendrá vuelo directo desde 2026 a Madrid, España

Cartagena de Indias, referente colombiano del turismo, los eventos y los encuentros de negocios e inversión internacional, fortalece su rol en la materia con una nueva conexión aérea directa con Madrid, España, operada por World2Fly desde el 3 de julio de 2026.

Esta ruta, que ya se encuentra disponible para la venta, es un logro gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo; Corpoturismo, ProColombia, la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) y World2Fly; y representa un hito clave para el fortalecimiento del turismo, la economía y la proyección internacional de la ciudad.

El vuelo será operado en un Airbus A350 con capacidad para 432 pasajeros, con una frecuencia semanal (todos los viernes), y operará a partir del 3 de julio del 2026. Con esta nueva ruta, Cartagena consolida su posición como uno de los destinos turísticos más atractivos del Caribe y como puerta de entrada a Suramérica para los viajeros europeos.

La conexión directa con Madrid no solo facilitará la llegada de más visitantes desde España y el resto de Europa, sino que también impulsará los intercambios culturales, académicos y empresariales, fortaleciendo el turismo de larga distancia.

Al respecto, el alcalde Dumek Turbay destacó que esta nueva conexión con la capital española fortalecerá aún más la llegada de turistas a Cartagena, ciudad que hoy cuenta con 21 conexiones internacionales.

“Nuestra riqueza cultural, patrimonial y arquitectónica tiene una gran conexión histórica con España; y, por ende, los cartageneros y los españoles compartimos mucho, lo que siempre deriva en un gran interés mutuo de visitas, las cuales ahora se multiplicarán con esta nueva ruta directa con Madrid”, expuso Turbay Paz.

Por su parte, Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena, destacó: “Esta nueva ruta representa una oportunidad invaluable para seguir posicionando a Cartagena como un destino de clase mundial. Conectarnos directamente con Europa amplía nuestro alcance, diversifica los mercados emisores y fortalece nuestra economía turística”.

Por su parte desde la Corporación Turismo Cartagena de Indias destacaron que la entrada en operación de la nueva ruta Cartagena - Madrid, operado por World2Fly, se convierte en una oportunidad para mostrar al mercado español la riqueza cultural de nuestro destino, considerando que, a corte de septiembre de 2025, Colombia ha recibido más de 302 mil turistas extranjeros provenientes de España, según Migración Colombia 2025, de los cuales, más de 20 mil tuvieron como destino final la ciudad de Cartagena de Indias.

“De esta manera, el mercado español representa el 9% del total de visitantes que llegan a la ciudad. Además, en comparación con el mismo periodo de octubre de 2024, se observa un crecimiento del 19,3% en la llegada de turistas españoles, fortaleciendo la oferta de vuelos que actualmente presta Plus Ultra (con 4 frecuencias a la semana)”, puntualizó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Una Cartagena cada vez más conectada

El lanzamiento de esta nueva ruta refuerza la apuesta de la ciudad por una mayor conectividad aérea internacional, clave para atraer turismo de alto valor, fortalecer el posicionamiento de Cartagena en los principales mercados internacionales y generar más oportunidades de desarrollo económico.

Con el vuelo Madrid – Cartagena – Madrid, la Heroica se consolida como una ciudad abierta al mundo, lista para recibir a miles de viajeros que desean vivir su historia, su cultura, su hospitalidad y sus paisajes incomparables frente al mar Caribe.

“La apertura de esta nueva ruta directa entre Madrid y Cartagena fortalece la conexión de Colombia con Europa y consolida a la Heroica como un destino de talla internacional. Desde ProColombia celebramos este avance que impulsa el turismo de larga distancia, diversifica nuestros mercados y abre más oportunidades para que los viajeros europeos descubran la riqueza cultural, natural y gastronómica de nuestro país”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Por su parte Carlos Cuartas, gerente de la Concesión del Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez, destacó que “esta conexión es muy importante porque se operará a través de un Airbus A350, un avión con capacidad para más de 300 pasajeros. Además, nos permite acceder a un mercado altamente familiarizado con el turismo y con vivencias únicas como las que ofrece Cartagena. Desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, como la tercera terminal aérea más importante de Colombia, continuamos comprometidos con la mejora permanente de nuestros servicios y así brindar una experiencia óptima a aerolíneas y pasajeros, para de esta manera seguir enamorando a los viajeros de nuestro Corralito de Piedra”.

Experiencias integradas para los viajeros europeos

Los vuelos ya están disponibles en los canales habituales de World2Fly, a través de su página web y agencias de viaje. Además, esta conexión hace parte de los programas vacacionales de Newblue, el tour operador del grupo World2Meet, que ofrecerá itinerarios diseñados para descubrir la diversidad de Colombia, con estancias en Cartagena de Indias, la Zona Cafetera y Cali, destacando la riqueza cultural, natural y gastronómica del país.

Daniel Buil, Director Comercial de World2fly, añadió que “con el lanzamiento de nuestra nueva ruta directa entre Madrid y Cartagena de Indias, que comenzará a operar en julio del próximo año, reforzamos nuestra apuesta por Colombia, complementando la ruta a Cali iniciada el año pasado, y consolidando nuestro compromiso con la conectividad entre España y Latinoamérica. Esta nueva conexión responde a la creciente demanda de nuestros clientes y al interés por destinos con gran atractivo turístico y cultural. En W2Fly seguimos trabajando para ofrecer una experiencia de vuelo cómoda, eficiente y adaptada a las necesidades de nuestros pasajeros”.

Los programas Newblue Essence y Newblue Quality incluirán vuelos ida y vuelta Madrid –Cartagena, estancias de 7 noches en hoteles de Cartagena, traslados y opciones de excursiones, como la visita al exclusivo Beach Club Baia Bella.