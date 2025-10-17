Los 5 pueblos más visitados de Antioquia: Ideales para descansar el próximo festivo

Los colombianos usualmente aprovechan los días festivos para salir de sus ciudades, cambiar de ambientes y relajarse por unos días, más aún, cuando se habla de puentes festivos, es decir, días feriados que se encuentran conectados a un fin de semana.

Para fortuna de los colombianos, esto se presenta constantemente, gracias a la “Ley Emiliani” o Ley 51 de 1983, en la cual, se establece que los días festivos que no caigan en un día lunes, se deben aplazar a este día, pero de la siguiente semana, formando así, los tan esperados puentes festivos.

Para 2025, se establecieron 18 días festivos, distribuidos en 10 meses, pues durante febrero y septiembre, no hubo ninguno. Sin embargo, luego del mes de octubre, aún restan 4 días festivos más, siendo el siguiente, el 3 de noviembre. En esta fecha, se celebrará el Día de Todos los Santos, que usualmente se celebra el 1 de noviembre, sin embargo, para este año caería un día sábado, por esto, se aplazó el día de descanso remunerado para el lunes siguiente.

Por tanto, si aún no sabe qué hacer dicho puente de festivo, le traemos los 5 pueblos más visitados de Antioquia, que son ideales para descansar, y, a su vez, podría estar recorriendo uno de los lugares que hacen parte del patrimonio cultural colombiano.

5 pueblos recomendados en Antioquia

Antioquia es el tercer departamento más turístico de Colombia, solamente detrás de Cundinamarca (Bogotá) y Bolívar (Cartagena), es importante destacar, que desde su Secretaria de Turismo, han destinado esfuerzos a promover el turismo en dicha región del país, bajo el lema de “Antioquia es mágica”.

Desde dicha entidad, se ha recalcado los diferentes pueblos que atraen la mayor parte del turismo en la región, pues, justamente, algunos de ellos, son los mismos que integran la lista de lugares que forman el patrimonio cultural del país, son los siguientes:

Guatapé

Este lugar, conocido como ‘El pueblo de los 100 colores’, tiene una población de 6.912 habitantes, una temperatura de 22° centígrados y se encuentra tan solo a 1 hora y 50 minutos de Medellín. Sus principales atractivos son el embalse, que lleva su mismo nombre, y los conocidos zócalos que visten las casas que componen este pueblo.

Jardín (Antioquia)

Este lugar además de ser reconocido como el mejor pueblo de Colombia para el turismo rural en 2024, es uno de los integrantes del selecto grupo de pueblos considerados como patrimonio cultural, cuenta con 15.637 habitantes, un clima promedio de 24° centígrados, y se encuentra a 3 horas y 40 minutos de la ciudad de Medellín. Es reconocido por su arquitectura colonial bien conservada, el paisaje natural que lo rodea y su cultura cafetera.

Jericó

Este pueblo, que también hace parte de los que componen el patrimonio cultural de la nación, cuenta con una población de 14.576 habitantes, un clima cercano a los 23° centígrados, y se ubica a 3 horas y 30 minutos de la capital antioqueña. Jericó es conocido como la “Atenas del Suroeste”, debido a su arquitectura con balcones floridos, su tradición cafetera y sus artesanías características, hechas de cuero y fique.

Santa Fe de Antioquia

Santa Fe de Antioquia es el último pueblo de esta lista que es reconocido como patrimonio cultural, cuenta con una población de 24.724 habitantes, un clima de 27° centígrados, y se ubica a tan solo 1 hora y 15 minutos de Medellín. Este lugar se encuentra lleno de historia, de hecho, es conocido como la ciudad madre de Antioquia, pues la fue primera población fundada y hasta llegó a ser la capital del departamento. Por esto, la historia se encuentra en todas sus calles y edificaciones.

Arboletes

Este pueblo es el que se encuentra más alejado de la capital de Antioquia, pues se encuentra a 9 horas y 20 minutos. Sin embargo, según es llamado por la Secretaria de Turismo, es un ‘Paraíso Turístico’, compuesto por 30.510 habitantes y un clima promedio de 28° centígrados. El nombre de este lugar significa tierra de árboles, y se destaca por contar con un puerto en el Golfo de Urabá.

