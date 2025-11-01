Desde La Guajira deportan ciudadano iraní que ingresó al país de manera irregular

En Maicao, La Guajira, Migración Colombia realizó un procedimiento de deportación de un ciudadano de nacionalidad iraní, nacido en Dubái, quien ingresó de manera irregular al territorio colombiano, proveniente de Venezuela, en un vehículo de servicio público.

Durante la verificación, las autoridades establecieron que el extranjero no contaba con la visa exigida para su nacionalidad.

“Tras la comunicación con la Embajada de Irán, el ciudadano fue orientado para ponerse a disposición de las autoridades migratorias colombianas con el fin de adelantar el proceso correspondiente”, dijo la entidad, a través de un comunicado.

¿A dónde fue entregado?

Finalmente, el ciudadano fue entregado a las autoridades migratorias venezolanas (SAIME) en el punto fronterizo de Paraguachón, bajo las medidas de seguridad y coordinación interinstitucional requeridas.

“Cada procedimiento migratorio que adelantamos está guiado por el respeto a la ley, los derechos humanos y la cooperación internacional. Nuestro compromiso es mantener un control fronterizo riguroso y humano, que garantice la seguridad del país y la dignidad de las personas”, afirmó Gloria Esperanza Arriero, directora General de Migración Colombia.