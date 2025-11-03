Nacional golea al América en Copa Colombia: ¿Cuándo es el partido de vuelta en semifinales? / @nacionaloficial

¡Sorpresa histórica en la Copa Colombia 2025! Las semifinales del certamen iniciaron este domingo 2 de noviembre con un batacazo sin precedentes: Atlético Nacional goleó 4-1 al América de Cali en el duelo de ida.

Sensacional actuación del elenco verdolaga, que desde ya sueña con su tercera final de manera consecutiva, recordando que ganó las ediciones del 2023 a Millonarios y 2024 al mismo América.

En esta oportunidad, Nacional se llevó una ventaja importante, gracias a sus jugadores de renombre y una joven estrella que, seguramente, en el futuro dará mucho de qué hablar.

REPASE ACÁ EL PARTIDO DE IDA ENTRE NACIONAL Y AMÉRICA EN COPA COLOMBIA

Goles del partido Nacional vs. América en Copa Colombia

A pesar de haber sido un inicio sumamente igualado, con aproximaciones para ambos equipos, la apertura del marcador terminó llegando a los 37 minutos por intermedio del argentino Juan Francisco Bauza. Y con apenas un gol de diferencia terminó la primera mitad.

Ahora bien, la fiesta se desató en el complemento. Al 50′ apareció Matheus Uribe para ampliar diferencias, sobre los 65′ llegó el gol olímpico del canterano Juan Rengifo y dos minutos después Alfredo Morelos selló el cuarto tanto. Por otro lado, Yojan Garcés puso el descuento americano a los 81′. Autoritario triunfo por 4-1 del verdolaga.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre América y Nacional en semifinales de Copa Colombia?

El partido de vuelta de las semifinales entre América y Nacional se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre a partir de las 8 de la noche. Las acciones tendrán lugar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y usted podrá seguir la transmisión del duelo en El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

El vencedor de este duelo se medirá en la final de la Copa Colombia al ganador de la llave entre Independiente Medellín y Envigado. Asimismo, el que se consagre campeón obtendrá cupo directo a la Copa Sudamericana del próximo año.

