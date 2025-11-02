🔴EN VIVO | Nacional vs. América por semifinales de la Copa Colombia: siga acá el partidazo de ida

<b>¡El Escarlata en busca de la revancha! </b>Atlético Nacional se enfrenta con América de Cali por el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia, el juego se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín a partir de las 6:30 de la tarde. Ambos equipos se encontraron en el 2024 para disputar la final del campeonato,<b> el Verdolaga venció a los Diablos Rojos y se coronó campeón.</b><b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/11/02/campeon-de-libertadores-pide-continuidad-de-diego-arias-si-alguien-merece-la-oportunidad-es-el/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/02/campeon-de-libertadores-pide-continuidad-de-diego-arias-si-alguien-merece-la-oportunidad-es-el/"><b>Campeón de Libertadores pide continuidad de Diego Arias: “Si alguien merece la oportunidad es él”</b></a>Cabe recordar que <b>el equipo paisa clasificó a esta instancia tras vencer 3-0 a Once Caldas </b>en el marcador global, mientras que <b>el conjunto vallecaucano eliminó a Junior </b>en la serie de penales (8-7).