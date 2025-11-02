Envigado y Medellín se enfrentan en la semifinal de la Copa Colombia: Fecha, hora y cómo seguir

La Copa Colombia ha entrado en sus fases finales, este lunes festivo se jugará una de las llaves correspondientes a la semifinal entre Envigado e Independiente Medellín, los dos equipos antioqueños uno recién descendido y otro en los primeros lugares de la Liga.

El equipo local ha sorprendido en este campeonato dejando en el camino a equipos como Millonarios, en los octavos de final, y Pereira, en los cuartos de final, ahora esperar obtener el triunfo ante un fuerte rival en el duelo regional. Si lograsen avanzar cerrarían de una mejor manera el año, teniendo en cuenta que perdieron la categoría y en el 2026 estarán en la B.

El equipo de la cantera en su último compromiso perdió ante Águilas Doradas por la mínima diferencia, con anotación Jorge Obregón sobre el final del partido, en el juego de la fecha 18 de la Liga Colombiana.

[🔜🔴🔵] Próximo partido:

🆚 Envigado F.C.

🏆 Semifinal ida - Copa Betplay 2025

🗓 Lunes, 3 de noviembre

🕞 4:00 p.m.

🏟 Polideportivo Sur



¡DALE MEDELLÍN!✊❤💙 pic.twitter.com/JRIThiI2B0 — DIM (@DIM_Oficial) November 1, 2025

Por su parte, el equipo Poderoso atraviesa un gran momento, es uno de los equipos que mejor juega en el país y marca bastantes goles, por eso es un duro rival para el conjunto naranja. Vienen de ganarle 3-0 a Atlético Bucaramanga en la jornada anterior del campeonato colombiano.

En la Copa Colombia los dirigidos por Alejandro Restrepo clasificaron a la semifinal, tras dejar en el camino a equipos bogotanos. En los octavos superaron a Fortaleza con un marcador global de 2-1, en los cuartos de final enfrentaron a Santa Fe y le ganaron 4-2 en el global.

Hora, fecha y cómo seguir el partido

Esta semifinal de la Copa Colombia entre Envigado e Independiente Medellín se jugará el lunes 3 de noviembre a partir de las 4:00 P.M. (hora Colombia), en el estadio Polideportivo Sur. El compromiso lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y a través del minuto a minuto en el portal web.