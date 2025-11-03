‘La Gambeta’ Estrada: “Marino Hinestroza puede estar a la altura de la época de Willington Ortíz”

Carlos Estrada, conocido popularmente como ‘La Gambeta’, es uno de los mejores futbolistas en la historia de la Liga Colombiana. El tumaqueño destacó en las épocas doradas de Millonarios y Deportivo Cali, gracias a su brillantez individual. Incluso, anotó el que es para muchos el mejor gol en la historia del FPC.

En diálogo con Caracol Deportes Domingo, el exfutbolista de 63 años dio detalles sobre aquel histórico tanto anotado en el Atanasio Girardot y escogió los mejores momentos y los mejores compañeros que tuvo a lo largo de su carrera.

“Mi mejor año fue en el 88 con Millonarios. En cuanto a jugadores, tuve muy buenos compañeros en el Deportivo Cali, como Redín y Valderrama. Para mí, Redín era mucho más completo que Valderrama, pero el Pibe mentalmente era más y por esa razón sobresalió para ser lo que todos conocemos. En Millonarios, el más completo fue Iguarán”.

En cuanto a su histórica anotación vistiendo los colores del albiazul, mencionó: “Ese día perdimos 3-1 con Nacional allá en Medellín. Salí porque fui a celebrar el gol a la tribuna oriental y me pegaron con una pila en el ojo, menos mal lo tenía cerrado porque si no me dirían el ‘Tuerto’ en vez de la ‘Gambeta’ Estrada. Tuve que salir y fue el 1-1. Lo otro es que no fue elegido como el gol de la fecha, pero después fue el mejor del año y está como uno de los mejores en la historia de este país”.

Increíble halago y seria recomendación de ‘La Gambeta’ a Marino Hinestroza

Continuando con la charla, ‘La Gambeta’ Estrada dijo que, en su opinión, Marino Hinestroza es el mejor regateador del fútbol colombiano, pero advirtió que “mentalmente estaba desubicado”. “Marino Hinestroza es el mejor gambeteador del fútbol colombiano, lástima que se estaba desviando un poquito mentalmente“, comentó.

Incluso señaló que el nivel del jugador de Atlético Nacional le da como para haber jugado en su época: “Es muy buen jugador, puede estar a la altura de la época de Willington, la Gambeta, Juanito Moreno, jugadores con esas características, pero mentalmente estaba desubicado. Creo que ya René o alguno de los jugadores le hablaron y ya se ha calmado un poco".

Y a modo de reflexión, el exfutbolista sentenció que “no nos podemos olvidar de dónde venimos”, porque “los jugadores quedan fuera de la cancha y fuera de ella debemos actuar como seres humanos normales”.

Finalmente, Estrada reveló que trabajó mucho en divisiones menores, especialmente en la cantera del América de Cali, pero se alejó del deporte de alto rendimiento debido a que “las apuestas están acabando con la esencia del fútbol, que ya no es un espectáculo y tiene muchas cosas raras”.

