Masacre en El Águila se atribuye a enfrentamiento entre bandas criminales

El múltiple homicidio que se presentó en el municipio de El Águila, al norte del Valle del Cauca, fue catalogado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como la masacre número 66 del año en el país.

El resultado de cuatro personas muertas se dio tras una balacera en un establecimiento ubicado frente al hospital del municipio, donde, según las autoridades, se enfrentaron integrantes de los grupos delincuenciales Los Flacos y La Nueva Generación, al parecer por el control de rentas criminales relacionadas con el microtráfico y la extorsión.

La general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía en el Valle del Cauca, explicó que el ataque se produjo dentro de un establecimiento comercial donde se expendían bebidas alcohólicas, y las personas fallecidas serían, presuntamente integrantes de una de estas organizaciones.

Uno de los fallecidos tenía antecedentes y había sido dejado en libertad hace 20 días por vencimiento de términos

“Es importante destacar que uno de los occisos registra antecedentes por tráfico y venta de estupefacientes y tráfico y porte de armas de fuego, y este había sido dejado en libertad por vencimiento de términos hace aproximadamente 20 días”, señaló Rodríguez.

La general agregó que se adelanta una investigación con un grupo especializado bajo el direccionamiento de la Fiscalía General de la Nación para dar con el paradero de los responsables.

Entre tanto, la Alcaldía de El Águila adoptó medidas preventivas tras el hecho, ordenando el cierre de establecimientos durante el fin de semana e imponiendo toque de queda para menores de edad.