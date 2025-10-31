Cali avanza con su aporte al Tren de Cercanías mientras espera respuesta del Gobierno Nacional

Cali demuestra su intención de no detener el desarrollo del tren de cercanías, un proyecto que, además de reducir los tiempos de desplazamiento entre municipios.

Mientras el Gobierno Nacional aún no define su participación formal en el proyecto del tren de cercanías, la Alcaldía de Cali y el Concejo Municipal dieron un paso adelante al iniciar este viernes el estudio del proyecto de acuerdo, con el que se busca autorizar vigencias futuras excepcionales por mas de un billones de pesos.

Esta iniciativa, busca garantizar la participación económica del municipio en el desarrollo del primer tramo del tren, una obra considerada estratégica para la movilidad sostenible y la integración regional con Jamundí.

Apuesta por la movilidad sostenible

El proyecto fue radicado en la Comisión de Presupuesto del Concejo, con los concejales Edison Lucumí, presidente de la corporación, y Tania Fernández, primera vicepresidenta, como ponentes.

Lucumí explicó que se trata de una propuesta de gran envergadura financiera que busca asegurar los aportes locales desde el año 2026 hasta 2039.

Cali aportará 142.796 millones de pesos en 2026 y 313.684 millones en 2027, hasta completar 1,7 billones de pesos en total.

“Este proyecto se constituirá, de ser aprobado, en una muestra de confianza hacia el Gobierno Nacional, del que esperamos el aval definitivo para avanzar en este macroproyecto de transporte regional”, manifestó Lucumí.

Esperan definición de la Nación

El documento deja claro que la ejecución de los recursos dependerá de la firma del convenio de cofinanciación entre la Nación, la Gobernación del Valle, las Alcaldías de Cali y Jamundí, y la empresa Sitren GV SAS, encargada de la estructuración técnica del tren.

Aunque el Gobierno Nacional no ha emitido una respuesta definitiva sobre su aporte, la administración caleña decidió no detener el proceso local, buscando asegurar desde ya los recursos que le corresponden a la ciudad.

“Cali está cumpliendo con su parte. Este es un proyecto que no solo transformará la movilidad, sino también la relación económica y social entre los municipios del área metropolitana”, señaló Fernández.

Participación ciudadana

La Primera Vicepresidenta del Concejo, Tania Fernández, convocó a la ciudadanía y a las instituciones interesadas en Cali y Jamundí a participar en la jornada de socialización y participación ciudadana que se realizará el miércoles 5 de noviembre de 2025.

El tren de cercanías contempla una inversión total cercana a 12 billones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Cali: $1,7 billones

Jamundí: $110.903 millones

Gobernación del Valle: más de $1,7 billones

Nación: $8,4 billones

De aprobarse el proyecto en primer y segundo debate, los valores serán aprobados en pesos constantes del año 2024 y se actualizarán de acuerdo con lo que determine el convenio de cofinanciación.