Masacre en El Águila, norte del Valle, deja cuatro personas muertas y tres heridas

El Águila, Valle del Cauca

Este primero de noviembre, en el municipio de El Águila, norte del Valle del Cauca, se registró una masacre en la que murieron cuatro personas y tres más resultaron heridas.

El hecho ocurrió hacia el mediodía tras una balacera en un bar ubicado frente al hospital municipal. Según versiones preliminares, las víctimas serían cuatro hombres. Las personas heridas fueron trasladadas a un centro médico y podrían ser remitidas a un hospital de mayor complejidad.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles y dar con los responsables.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que esta sería la masacre número 66 en lo corrido de 2025. La entidad recordó que “la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana, la 013/25, que incluye el municipio de El Águila con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

Indepaz también ha señalado que en esta zona del departamento hay presencia de grupos armados como Los Flacos, Nueva Generación y otras bandas dedicadas a economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión.

Cuatro personas muertas y 3 heridas dejó un tiroteo en el municipio del Águila, las heridas fueron remitidas a un centro asistencial, confirmó @Indepaz, mientras se busca establecer la identidad de las fallecidas. Las autoridades buscan establecer los móviles del hecho pic.twitter.com/ZncgW1DNyd — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 1, 2025

Entre tanto, el alcalde de El Águila, Andrés Fernando Herrera, anunció medidas tras los hechos violentos. “Tomamos unas medidas para salvaguardar la vida de la población en el municipio del Águila”, indicó.

Entre las disposiciones adoptadas están el cierre de establecimientos el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre desde las 6 de la tarde, y la restricción de movilidad para menores de edad después de las 7 de la noche, salvo que estén acompañados por un adulto responsable.

Estas medidas buscan disminuir los riesgos luego de la masacre que se presentó en esta población del norte del Valle.