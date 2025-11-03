Autoridades investigan hecho en el cual fallece una menor por una bala perdida en Yumbo

En el municipio de Yumbo, en el barrio Bellavista, un hombre disfrazado que se movilizaba en motocicleta disparó en repetidas ocasiones contra otro ciudadano que se encontraba frente a una vivienda. En medio del ataque, una niña de ocho años fue alcanzada por una bala perdida. La menor fue trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales.

El alcalde de Yumbo, Édgar Alexander Ruiz, rechazó el hecho violento que le causó la muerte a la menor y expresó “rechazo total ante lamentable suceso en el cual una menor de 8 años falleció víctima de una bala perdida, producto de hechos aislado en la zona alta del barrio Bellavista cuando un ciudadano estaba afuera de la vivienda de la menor fue herido con arma de fuego por un sicario disfrazado desde una motocicleta durante la celebración de la noche de Halloween, la investigación se encuentra en etapa preliminar”.

La investigación es adelantada por la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía, con el propósito de determinar las responsabilidades en este ataque.

Entre tanto, el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que el ataque iba dirigido a un ciudadano extranjero, quien aún recibe atención médica.

“Este ciudadano resulta lesionado con proyectil de arma de fuego, desafortunadamente en daño colateral fallece la niña y estamos haciendo un trabajo en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y avanzamos en este hecho porque tenemos que esclarecer esta conducta delictiva y capturar a los autores materiales”.

Las autoridades analizan el recorrido de los sicarios e intentan establecer plenamente la identidad del hombre herido.

La menor, de tan solo ocho años, cursaba el primer grado de primaria.