Cali

Cayó banda “Los de la Pradera”, señalada de transportar drogas y contrabando desde el Valle y Cauca

La Fiscalía capturó a cuatro integrantes del grupo en operativos realizados en Cali, Yumbo, Armenia y Miranda

Cayó banda “Los de la Pradera”, señalada de transportar drogas y contrabando desde el Valle y Cauca

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una estructura delictiva conocida como “Los de la Pradera”, dedicada al transporte de marihuana y mercancía de contrabando desde el suroccidente del país hacia varias regiones de Colombia.

Según la investigación, Cali y el Valle del Cauca eran puntos clave para las operaciones de esta organización, que enviaba toneladas de marihuana camufladas entre alimentos, bebidas, madera y otros productos legales. Los cargamentos salían desde las zonas de producción en Tacueyó y Miranda, en el Cauca, y eran trasladados a bodegas en las afueras de Cali, donde se definía la forma de ocultar la droga en tractocamiones rumbo al Eje Cafetero, el norte, centro y oriente del país.

Más información

Las autoridades capturaron a cuatro presuntos integrantes del grupo en operativos simultáneos realizados en Yumbo y Cali (Valle del Cauca), Armenia (Quindío) y Miranda (Cauca). Durante los allanamientos fueron incautados cinco teléfonos celulares, un camión y 349 cajas de cartón con 174.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando, mercancía avaluada en 643 millones de pesos.

En el lugar también fueron hallados documentos de transporte y manifiestos de carga que evidencian la forma de operar de la red.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó a los capturados ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Todos fueron enviados a un centro carcelario.

Entre los capturados estarían el presunto cabecilla y financiador; el que ideaba la manera de camuflaje, el encargado del acopio y el propietario de uno de los camiones.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad