Cayó banda “Los de la Pradera”, señalada de transportar drogas y contrabando desde el Valle y Cauca

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una estructura delictiva conocida como “Los de la Pradera”, dedicada al transporte de marihuana y mercancía de contrabando desde el suroccidente del país hacia varias regiones de Colombia.

Según la investigación, Cali y el Valle del Cauca eran puntos clave para las operaciones de esta organización, que enviaba toneladas de marihuana camufladas entre alimentos, bebidas, madera y otros productos legales. Los cargamentos salían desde las zonas de producción en Tacueyó y Miranda, en el Cauca, y eran trasladados a bodegas en las afueras de Cali, donde se definía la forma de ocultar la droga en tractocamiones rumbo al Eje Cafetero, el norte, centro y oriente del país.

Las autoridades capturaron a cuatro presuntos integrantes del grupo en operativos simultáneos realizados en Yumbo y Cali (Valle del Cauca), Armenia (Quindío) y Miranda (Cauca). Durante los allanamientos fueron incautados cinco teléfonos celulares, un camión y 349 cajas de cartón con 174.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando, mercancía avaluada en 643 millones de pesos.

En el lugar también fueron hallados documentos de transporte y manifiestos de carga que evidencian la forma de operar de la red.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó a los capturados ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Todos fueron enviados a un centro carcelario.

Entre los capturados estarían el presunto cabecilla y financiador; el que ideaba la manera de camuflaje, el encargado del acopio y el propietario de uno de los camiones.