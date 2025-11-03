Luis Díaz regresa a la acción en Champions con el Bayern Múnich en un partidazo: Hora y cómo seguir

Luis Díaz sería titular en el Bayern Múnich este martes, cuando el equipo dirigido por Vincent Kompany visite al París Saint-Germain, vigente campeón, en uno de los juegos más atractivos de la cuarta fecha del torneo.

El partido en El Parque de Los Príncipes cita al primero y segundo de la tabla de posiciones, ambos empatados con 9 puntos, tras haber ganado sus tres presentaciones anteriores en el torneo.

¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?

Bayern Múnich es el equipo sensación en Europa. Este es su primer gran reto para sostener su invicto de 15 fechas, habiendo ganado los 15 partidos que ha disputado hasta ahora y habiendo sumado minutos Luis Díaz en todos.

El guajiro, que recibió un descanso este fin de semana para el compromiso ante el Bayer Leverkusen, sería inicialista para el compromiso en la capital francesa.

Por su parte, el PSG lidera la Champions por diferencia de gol. Si bien también lidera la Liga de Francia, ya conoce la derrota, sumando una caída, tres empates y siete victorias para un total de 24 puntos, dos más que su principal escolta, Marsella.

¿Cómo seguir el partido?

El juego en El Parque De Los Príncipes dará inicio este martes a las 3:00PM, hora colombiana. El minuto a minuto del compromiso podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.